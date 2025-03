Atlétika: magyarok a korosztályos világranglisták élén

Több utánpótláskorú atlétánk is nagyszerűen sikerült téli idényt tudhat maga mögött. Néhányuknak annyira jól sikerült az elmúlt hónapokban való versenyzés, hogy a korosztályuk világranglistájának képzeli dobogóján is helyet követeltek maguknak.

Az U20-asok között a legkiemelkedőbb fedett pályás teljesítmény a Vasas magasugrója, Bátori Lilianna nevéhez fűződik. A tavalyi U18-as Európa-bajnokság győztesének formája olyannyira látványosan javult a szezonban, hogy a besztercebányai ezüst kategóriás viadalon túljutott a 193 centin is, amellyel nemcsak újabb egyéni rekordot ért el, hanem beállította Győrffy Dóra 1997 óta érvényben lévő U20-as országos csúcsát is. Az apeldoorni felnőtt Eb-n is döntőbe kerülő kitűnőség

a 193 centiméterrel az U20-as világranglista első helyét is elfoglalja.

,,Nem a legjobban indult a fedett pályás szezonom, de aztán egyre inkább belejöttem a versenyzésbe – tekintett vissza az ígéret. – Az idény elején a 190 centimétert tűztem ki célként, és már akkor is nagyon elégedett lettem volna, ha ezt sikerül teljesítenem. Az udinei bronzkategóriás versenyen februárban 191 centit ugrottam, majd a besztercebányai ezüstkategóriáson már a 193 centis egyéni csúcs is összejött. Már ezek után is kijelenthettem volna, hogy a szezonom sokkal jobban sikerült, mint vártam, de a felnőtt fedett pályás Európa-bajnokságon még plusz élményeket és tapasztalatokat szereztem.”

Bátori Lilianna a 193 centit is átugrotta az idei fedett pályás szezonban Fotó: Illyés Tibor/MTI

Január végén a Nemzetközi Atlétikai Szövetség fedett pályás versenysorozatának ezüst kategóriás viadalán a franciaországi Aubiere-ben ötpróbában remekelt Kriszt Sarolta. A MATE-GEAC büszkesége három versenyszámban is egyéni csúcsot javított, ami végül összességében 4327 pontos egyéni rekordot jelentett. Az ígéret maximalizmusát jelzi, hogy a verseny végén nem egészen volt elégedett a teljesítményével, amely így is az U20-as világranglista második helyét éri.

Az U18-asok között két gerelyhajítónk a múlt hét végi téli dobó országos bajnokságán csillogtatta meg tudását Veszprémben. Az FTC-ben edződő Magyar Szabolcs 74,64 méterrel győzött, és

ez az eredmény jelenleg világranglista-vezetést ér,

míg az ob-ezüstérmes Menyhárt Olivér (MATE-GEAC) 70,64 métere a harmadik pozícióra jogosult.

Magyar Szabolcs 74,64 méteres egyéni csúcsot ér el Veszprémben Forrás: MASZ

Két U18-as országos csúcsot döntött meg egy hét alatt a veszprémi SVSE sokra hivatott középtávfutója, Derdák Sára. Február első napján a fővárosi BOK-csarnokban 3000 méteres síkfutásban 9:20.45 percre, egy héttel később Nyíregyházán 1500 méteren 4:22.73 percre módosította a valaha volt legjobb itthoni fedél alatti időeredményt a korosztályban. Érdekesség, hogy Sára mindkét alkalommal a klubtársa, Varga Gréta csúcsát adta át a múltnak.

,,Az idén is a folyamatos fejlődés, javulás az elsőszámú célom. Az országos csúcsokat sem hajszolom, nem akarom mindenáron megdönteni azokat. Mindig egy adott időeredmény elérésében gondolkodom, és ha az éppen elég az országos rekordhoz, akkor nagyon örülök neki” – mondta Sára.

Derdák Sára két versenyszámban is U18-as magyar rekordot futott a szezonban Forrás: MASZ

A hazai rúdugrás egyik kiemelkedő ígéretének tartják Varga Ivánt. Az MTK Budapest fiatalja az év elején az 505 centiméteren is átlendült a Lantos Mihály Sportközpont ugrócsarnokában, és ennél eddig csak ketten tudtak jobbat a világon az idén, így a harmadik hely az övé az U18-as világranglistán.

(Kiemelt képünkön: Bátori Lilianna Forrás: MTI/Illyés Tibor)