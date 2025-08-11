Sportrádió

A jövő sztárjai: irány Amerika a StudyNSport-tal!

2025.08.11. 08:49
A jövő sztárjai StudyNSport utánpótlás utánpótlássport
Az Utanpotlassport.hu által készített, a Nemzeti Sportrádióban hallható A jövő sztárjai című magazinműsor újabb adásának vendége a korosztályos válogatott jégkorongozó Barna Olivér és a StudyNSport globális toborzó cég ügyvezető igazgatója, alapítója, Molnár Balázs.

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu által készített sorozat tizenegyedik részének vendége az Észak-Amerikában játszó korosztályos válogatott jégkorongozó, Barna Olivér és a StudyNSport globális toborzó cég ügyvezető igazgatója és alapítója, Molnár Balázs.

A Nagy Dániel által készített podcastból kiderül, hogy milyen feltételekkel juthat ki ösztöndíjjal egy magyar fiatal Észak-Amerikába tanulni és sportolni,

hogyan viszonyulnak a költözéshez a szülők, az edzők, az egyesületek és a sportági szövetségek,

mit tanult a programból a szintén a cég által képviselt világbajnok úszó, Sárkány Zalán és az olimpiai bronzérmes párbajtőrvívó, Muhari Eszter, miközben arra is választ kaptunk, létezik-e az „amerikai” mellett „magyar álom” is.

A podcast elérhető ITT.

(Kiemelt képünkön: Molnár Balázs és Barna Olivér Fotó: Máj Tamás)

 

