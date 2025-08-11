Vízilabda: vereséggel kezdett a magyar U20-as női válogatott a vb-n

A hazai szövetség beszámolója szerint szoros meccsen kikapott az U20-as női vízilabda-világbajnokság első fordulójában a magyar válogatott az Egyesült Államok csapatától.
A magyar együttes a félidőben 3 góllal vezetett, az amerikaiak azonban fordítottak, és 11–10-re nyertek.
Folytatás magyar idő szerint hétfő este, 18:30-kor kezdődik a mérkőzés Olaszország ellen.
U20-as női vízilabda-világbajnokság, Brazília
Csoportkör, 1. forduló:
Magyarország–Egyesült Államok 10–11 (4–2, 3–2, 1–2, 2–5)
Magyar gólszerzők: Lendvay 3, Kardos D. 2, Mácsai 2, Pogonyi, Batizi, Varró
Az U20-as vb-csapat
Kapusok
Torma Luca
Golopencza Szonja
Mezőnyjátékosok
Batizi Emese
Hajdú Kata
Horváth Luca
Horváth Zsófi
Kardos Dominika
Kardos Laura
Kiss Patrícia
Lendvai Natasa
Lendvay Zoé
Mácsai Eszter
Pogonyi Bíbor
Sóti Lili
Varró Eszter
(Kiemelt képünkön: az U20-as vb-csapat Forrás: MVLSZ)