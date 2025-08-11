Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Vízilabda: vereséggel kezdett a magyar U20-as női válogatott a vb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.08.11. 10:33
null
Címkék
vízilabda utánpótlás utánpótlássport
Egy góllal kikapott az Egyesült Államok csapatától az U20-as női vízilabda-válogatott a brazíliai világbajnokság első napján.

A hazai szövetség beszámolója szerint szoros meccsen kikapott az U20-as női vízilabda-világbajnokság első fordulójában a magyar válogatott az Egyesült Államok csapatától.

A magyar együttes a félidőben 3 góllal vezetett, az amerikaiak azonban fordítottak, és 11–10-re nyertek.

Folytatás magyar idő szerint hétfő este, 18:30-kor kezdődik a mérkőzés Olaszország ellen.

U20-as női vízilabda-világbajnokság, Brazília
Csoportkör, 1. forduló:
Magyarország–Egyesült Államok 10–11 (4–2, 3–2, 1–2, 2–5)
Magyar gólszerzők: Lendvay 3, Kardos D. 2, Mácsai 2, Pogonyi, Batizi, Varró

Az U20-as vb-csapat
Kapusok
Torma Luca
Golopencza Szonja
Mezőnyjátékosok
Batizi Emese
Hajdú Kata
Horváth Luca
Horváth Zsófi
Kardos Dominika
Kardos Laura
Kiss Patrícia
Lendvai Natasa
Lendvay Zoé
Mácsai Eszter
Pogonyi Bíbor
Sóti Lili
Varró Eszter

(Kiemelt képünkön: az U20-as vb-csapat Forrás: MVLSZ)

 

 

vízilabda utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Vízilabda: a Ferencváros vezeti a férfiak európai ranglistáját

Vízilabda
2 órája

A jövő sztárjai: irány Amerika a StudyNSport-tal!

Utánpótlássport
3 órája

Kosárlabda: megnyerte a B-divíziós női U20-as Eb-t a magyar válogatott

Utánpótlássport
14 órája

Atlétika: két arany- és egy ezüstérem az U20-as Eb utolsó napján

Utánpótlássport
15 órája

Vívás: „Sokáig féltem, hogy juniorkoromra eltűnök” – Spiesz Anna

Utánpótlássport
16 órája

Kézilabda: hetedik lett a magyar válogatott az U17-es leány Eb-n

Utánpótlássport
18 órája

Evezés: negyedik lett az U19-es vb-n a fiú egy- és a leány kétpár

Utánpótlássport
19 órája

Öttusa: Kósa Nóra háromszoros Európa-bajnok lett az U15-ösök között

Utánpótlássport
Tegnap, 9:04
Ezek is érdekelhetik