Vízilabda: vereséggel kezdett a magyar U20-as női válogatott a vb-n

A hazai szövetség beszámolója szerint szoros meccsen kikapott az U20-as női vízilabda-világbajnokság első fordulójában a magyar válogatott az Egyesült Államok csapatától.

A magyar együttes a félidőben 3 góllal vezetett, az amerikaiak azonban fordítottak, és 11–10-re nyertek.

Folytatás magyar idő szerint hétfő este, 18:30-kor kezdődik a mérkőzés Olaszország ellen.

U20-as női vízilabda-világbajnokság, Brazília

Csoportkör, 1. forduló:

Magyarország–Egyesült Államok 10–11 (4–2, 3–2, 1–2, 2–5)

Magyar gólszerzők: Lendvay 3, Kardos D. 2, Mácsai 2, Pogonyi, Batizi, Varró



Az U20-as vb-csapat

Kapusok

Torma Luca

Golopencza Szonja

Mezőnyjátékosok

Batizi Emese

Hajdú Kata

Horváth Luca

Horváth Zsófi

Kardos Dominika

Kardos Laura

Kiss Patrícia

Lendvai Natasa

Lendvay Zoé

Mácsai Eszter

Pogonyi Bíbor

Sóti Lili

Varró Eszter

(Kiemelt képünkön: az U20-as vb-csapat Forrás: MVLSZ)