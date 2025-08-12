Labdarúgás: az Újpestnek több piros lapja van, mint fiatalperce

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 3. fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Pénteken a Kazincbarcika–Debrecen összecsapással indult a forduló, a találkozót 2–1-re a vendégek nyerték. A hazai együttesben a 20 éves Major Marcell 83 percet játszott, a helyére a 19 éves Ferencsik Balázs állt be. A DVSC-ben a 20 esztendős Szűcs Tamás végig a pályán volt, míg a 18 éves Tercza Gergő 4 percet kapott.

Szombaton az MTK Budapest 5–0-ra legyőzte a Diósgyőrt. A fővárosi csapatban

a 19 éves Átrok Zalán 21 percet játszott, és meglőtte első NB I-es gólját,

a 18 éves Vitályos Viktor pedig debütált az élvonalban (20 percig szerepelt). A 20 esztendős Kovács Patrik végigjátszotta a meccset, a 18 éves Németh Hunor 83 percet töltött a pályán. A DVTK-ben a 20 éves Demeter Milán és a 18 esztendős Szakos Bence egyaránt 90 percet futballozott.

A Nyíregyháza hazai pályán kapott ki 4–1-re a Ferencvárostól. A Spartacusban a 20 éves Manner Balázs 72, az FTC-ben a 18 esztendős Madarász Ádám 8 percet játszott.

Vasárnap Kisvárda otthon legyőzte a Puskás Akadémiát 2–1-re. A hazai alakulat kapujában a 19 éves Ilya Popovich állt, a vele egyidős Pintér Filipet pedig 16 percre küldték pályára, A felcsúti csapatban a 20 éves Markgráf Ákos végigjátszotta a meccset, az Ausztriából hazatért 19 éves Kern Martin a 29. percben megsérült, és a vele egykorú Vékony Bence váltotta.

A Zalaegerszeg 1–1-es döntetlent játszott a Győri ETO-val. A ZTE-ben a 20 éves Papp Csongor végig a pályán volt, akárcsak az ETO-ban a 19 esztendős Vingler László. A győrieknél továbbá a 19 éves Tollár Imre 75, a 20 éves Bánáti Kevin 56 percet játszott, míg

a 20 esztendős Huszár Marcell 17 percet volt pályán, és megszerezte csapata egyenlítő gólját.

A Paksi FC a Szusza Ferenc Stadionban verte meg 2–1-re az Újpestet. Az előző két fordulóhoz hasonlóan a liláknál nem kapott lehetőséget korosztályos labdarúgó, ellenben a tolnaiaknál:

a 20 éves Horváth Kevin 87 percet játszott, és karrierje első élvonalbeli találatát szerezte,

valamint 29 percre beállt a vele egyidős Pető Milán is.

Három fordulót követően a győri ETO FC vezeti a fiatalperc-tabellát, csaknem 200-as meccsátlaggal, de több mint 400 percnél tart már az MTK Budapest, a Puskás Akadémia és a Diósgyőr is. A Ferencvárosban és a Nyíregyházában ugyan játszott már 2005. január 1. után született futballista, de korántsem az MLSZ ajánlásának megfelelő mennyiségben, az Újpestnek pedig egyelőre több piros lapja van (1), mint fiatalperce (0).

Az eddig lejátszott három forduló mindegyikében 1000 fölötti fiatalpercet regisztrálhattunk.

A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025/2026-OS ÉVADÁNAK 3. FORDULÓJÁBAN: 1388

Csapatok:

ETO FC: 90+75+56+17=238

MTK Budapest: 90+83+21+20=214

Diósgyőr: 90+90=180

Puskás Akadémia: 90+61+29=180

Paks: 87+29=116

Kisvárda: 90+16=106

Debrecen: 90+4=94

Kazincbarcika: 83+7=90

Zalaegerszeg: 90

Nyíregyháza: 72

Ferencváros: 8

Újpest FC: 0



Játékosok:

Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90

Szűcs Tamás (Debrecen): 90

Ilya Popovich (Kisvárda): 90

Papp Csongor (Zalaegerszeg): 90

Kovács Patrik (MTK Budapest): 90

Demeter Milán (Diósgyőr): 90

Szakos Bence (Diósgyőr): 90

Vingler László (Győri ETO): 90

Horváth Kevin (Paks): 87

Major Marcell (Kazincbarcika): 83

Németh Hunor (MTK Budapest): 83

Tollát Imre (Győri ETO): 75

Manner Balázs (Nyíregyháza): 72

Vékony Bence (Puskás Akadémia): 61

Bánáti Kevin (Győri ETO): 56

Pető Milán (Paks): 29

Kern Martin (Puskás Akadémia): 29

Átrok Zalán (MTK Budapest): 21

Vitályos Viktor (MTK Budapest): 20

Huszár Marcell (Győri ETO): 17

Pintér Filip (Kisvárda): 16

Madarász Ádám (Ferencváros): 8

Ferencsik Bálint (Kazincbarcika): 7

Tercza Gergő (Debrecen): 4

(Kiemelt képünkön: A 20 éves Horváth Kevin megszerezte az első gólját az NB I-ben Forrás: Paksi FC/Facebook)