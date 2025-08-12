Férfi kosárlabda vb-előselejtező: változott a magyarok észak-macedóniai mérkőzésének helyszíne



A magyar szövetség kedden holnapján számolt be arról, hogy a magyarok végül a fővárosban található SRC Kale sportcsarnokban lépnek pályára a sorozat utolsó fordulójában. A mérkőzés időpontja nem változott, a találkozó jövő szerdán 19 órakor kezdődik.

Gasper Okorn tanítványai két mérkőzés után 1/1-es győzelmi mutatóval a csoport második helyén állnak, legközelebb szombaton, Szolnokon fogadják az első helyezett románokat, akiktől múlt héten Nagyváradon 12 ponttal kikaptak. A magyar válogatott ezt követően – ugyancsak Szolnokon – az északmacedónok felett aratott 38 pontot sikerrel javított.

A trióból az első két csapat kezdheti el novemberben a kvalifikációs sorozatot.

A magyar válogatott további programja

Augusztus 16., 18.00: Magyarország–Románia, Szolnok

Augusztus 20., 19.00: Észak-Macedónia–Magyarország, Szkopje

A csoport állása:

1. Románia 4 pont,

2. MAGYARORSZÁG 3 pont

3. Észak-Macedónia 2 pont