Férfi kosárlabda vb-előselejtező: változott a magyarok észak-macedóniai mérkőzésének helyszíne

2025.08.12. 14:14
Fotó: Dömötör Csaba
selejtező férfi kosárlabda-vb magyar férfi kosárlabda-válogatott
A magyar férfi kosárlabda-válogatott az eredeti kiírással ellentétben nem Kumanovóban, hanem Szkopjéban vendégszerepel majd Észak-Macedóniában a világbajnoki előselejtezőn.


A magyar szövetség kedden holnapján számolt be arról, hogy a magyarok végül a fővárosban található SRC Kale sportcsarnokban lépnek pályára a sorozat utolsó fordulójában. A mérkőzés időpontja nem változott, a találkozó jövő szerdán 19 órakor kezdődik.

Gasper Okorn tanítványai két mérkőzés után 1/1-es győzelmi mutatóval a csoport második helyén állnak, legközelebb szombaton, Szolnokon fogadják az első helyezett románokat, akiktől múlt héten Nagyváradon 12 ponttal kikaptak. A magyar válogatott ezt követően – ugyancsak Szolnokon – az északmacedónok felett aratott 38 pontot sikerrel javított.

A trióból az első két csapat kezdheti el novemberben a kvalifikációs sorozatot.

A magyar válogatott további programja
Augusztus 16., 18.00: Magyarország–Románia, Szolnok
Augusztus 20., 19.00: Észak-Macedónia–Magyarország, Szkopje
A csoport állása:
1. Románia 4 pont,
2. MAGYARORSZÁG 3 pont
3. Észak-Macedónia 2 pont

 

