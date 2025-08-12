Filipovics Stefan igyekszik új energiát vinni a pályára

Keller Ákos, valamint Eilingsfeld János visszavonult a válogatottól, a mögöttük hagyott űrt kellene betölteniük a fiatal magyar magasembereknek, akik képesek nemzetközi szinten teljesíteni a palánkok alatt. Gasper Okorn először postázott meghívót a nyáron a Honvédból Fehérvárra szerződő Filipovics Stefannak. A 27 éves, 208 centiméteres center a Románia, majd Észak-Macedónia elleni világbajnoki előselejtezőn meg is kapta a lehetőséget a szövetségi kapitánytól.

„Nagyon hálás vagyok, hogy meghívott a válogatottba és igyekszem élni a lehetőséggel – mondta a hétfői, még pihenő napon Filipovics Stefan. – Sajnos a Románia elleni bemutatkozásom nem sült el a legjobban, hiába kezdtünk jól Nagyváradon, később valami csapatszinten megakadt, de igyekeztünk túllendülni a vereségen, és a második fordulóban Észak-Macedónia ellen Szolnokon már úgy játszani, ahogy elvárjuk magunktól.”

A szerb felmenőktől származó center elmondta, a románok elleni fiaskó után sokat beszélgetett a társaival, és Gasper Okorntól is fejmosást kaptak. Talán az összeszokottsággal akadt még probléma, több új kosárlabdázó is helyet kapott az átalakuló keretben, és hiába ismerték egymást a játékosok, még nem szerepeltek együtt annyit, hogy minden gördülékenyen működjön.

„A legrosszabb arcunkat mutattuk Nagyváradon, edzésen sem így néztünk ki – folytatta Filipovics. – Ráadásul a távoli dobások sem estek be, ziccereket is hibáztunk, semmi sem jött össze. Szerencsére az északmacedónok elleni meccs előtt alaposan kiveséztük, mit rontottunk el, min kell javítanunk. Nagy volt a tét a második meccsen, de szerencsére ez nem megfogta, hanem feldobta a csapatot. A legjobb helyezést szeretnénk elérni a trióban, mert a további csoportbeosztásnál nem mindegy, hányadik helyen végzünk.”

Filipovics Stefannal együtt három fehérvári játékos található a keretben, érdekesség viszont, hogy az előző évadban még nem játszottak együtt, hiszen csak Vojvoda Dávid pattogtatott az Albában, Filipovics Stefan a Honvédból, Pongó Marcell a Falcóból szerződött a kék-fehérekhez. „Nagyon érzem, hogy olyan tapasztalt, nemzetközi szinten is már bizonyító játékosokkal, mint Voja, vagy éppen Marci, mennyivel könnyebb játszani, együttműködni. A válogatott edzőtáborában egyre jobban megismerjük egymást, alakulgatnak a játékkapcsolatok, remélem, ennek lesz haszna Fehérváron is. Azért igazoltam az Albába, hogy tovább fejlődjek és érmekért küzdjek, ehhez szeretnék én is megadni minden segítséget a csapatnak.” Csiszolódnak össze az albások

Filipovics Stefan az északmacedónok ellen is a kispadról szállt be a játékba, végül valamivel több mint 11 perc játékidő alatt 8 pontot dobott – mindkét mezőnykísérletét értékesítette, a büntetővonalról ötből csak egyszer hibázott –, és leszedett 4 lepattanót.

„Nem kérdés, igyekszünk jó energiával pályára lépni, ha a kapitány úgy dönt, hogy pályára küld minket. Nem számítunk kulcsjátékosoknak, de ez a minimum, amikor játékra jelentkezünk. Én is igyekszem a játékperceimet a lehető legjobban kihasználni. Nagyon fontosak ezek a tapasztalatok, régi vágyam volt nemzetközi szinten megmutatni magam, a lényeg persze, hogy nyerjen a magyar válogatott.”

Az előttünk álló szombaton ismét Szolnokon lép pályára az Okorn-legénység, vissza lehet vágni Romániának a múlt heti fiaskóért. Akkor 12 ponttal kaptunk ki, nem lenne baj ennél többel nyerni, hogy az egymás elleni összevetésben előnyünk legyen keleti szomszédainkkal szemben.

„Nyilván eszünkbe jut, hogy vissza kellene hozni szombaton azt, amit Nagyváradon elvesztettünk, de a részletekbe még nem mentünk bele a csapattal, fontos napok állnak előttünk – mondta Filipovics. – A legfontosabb a győzelem megszerzése lesz. Ebben sokat segíthet a közönség is, amely fantasztikus volt az északmacedónok ellen Szolnokon. Tudtuk, hogy akár telt ház is lehet, de erre a csodálatos hangulatra nem számítottunk. Tisztában vagyunk vele, hogy a románok ellen még inkább velünk lesz a tiszaligeti csarnok.”