Atlétika: magyar fiatalok segítenek az amerikai álom megvalósításában

Két reményteljes középtávfutó, a 20 esztendős Kovács Ferenc Soma és a 19 éves, erdélyi származású Silaghi Darius a sokra hivatottságáról az atlétikai pályán kívül is tanúbizonyságot téve a múlt év augusztusában létrehozta a Danubius Track Club (DTC) névre keresztelt menedzserirodáját. A DTC egyik szolgáltatása az NCAA tanácsadói program, amely által

a magyar tehetségek nívós amerikai egyetemek látókörébe kerülhetnek.

Az iroda ezen projektjében részt vesz a hármasugró Vági Dániel is, így jelenleg három magyar ifjú igyekszik segíteni legfőképpen a náluk is fiatalabb atléták tengerentúli sport- és tanulmányi karrierjét.

Kovács a bostoni Harvard diákja, Silaghi az ELTE hallgatója, Vági pedig szeptemberben kezd a kaliforniai Azusa Pacific Universityn. A program egyik első sikersztorija már meg is született, ugyanis a 400 méteres síkfutásban U20-as világbajnoki negyedik helyezett Kovács Árpád az ügynökség közreműködésével nyert felvételt ugyancsak a Harvardra.

„Olyan fiatal atlétákat keresünk meg, akik megítélésünk szerint a közeljövőben kiemelkedő sporteredményeket érhetnek el, miközben az iskolában is példaértékűen teljesítenek – mondja Silaghi Darius. – Az ő segítésük és támogatásuk a célunk. A tagok különböző mértékű kedvezményeket kapnak a velünk együttműködő, sportfelszereléseket, kiegészítőket vagy éppen edzéslehetőséget biztosító cégektől. A kedvezmény mértékét pontrendszer határozza meg, amelyben elsősorban ugyanúgy a sport- és a tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe. Jelenleg tizenkét atlétával dolgozunk együtt, de szeretnénk folyamatosan bővíteni a kört.”

Silaghi Darius (balra) és Kovács Ferenc Soma: az atlétikai pályán ellenfelek, a hétköznapi életben barátok és üzlettársak Forrás: DTC

A DTC egyik legnagyobb vállalása a magyar fiatalok amerikai továbbtanulásának elősegítése. Ebben a feladatkörben Kovács Ferenc Soma a saját tapasztalataiból tud merítkezni.

„A sportoló számára akkor jön el a kritikus időszak, amikor már figyelemre méltó eredményei vannak, de a nemzetközi színtéren még nem tud kibontakozni. Ilyenkor van szüksége a legnagyobb segítségre – magyarázza. – Az amerikai bajnokság évről évre erősödik, például középtávfutásban is jelentős számban áramlanak be a kelet-afrikai versenyzők, és egyre színesedik a paletta.

Szeretnénk a magyar fiataloknak is megadni a lehetőséget, hogy ebben a közegben edzhessenek, versenyezhessenek.

Ezt az Ivy League egyetemei biztosítják, de a felvételinél csak negyven százalékot számít a sporteredmény, a többi a tanulmányi átlagból és az egyénben látott potenciálból tevődik össze. Árpival sokat dolgoztunk azon, hogy a Harvardra készülő felvételi pályázata egész személyiséget mutasson. Jó esszék kellettek és megfelelő tanári ajánlások, de arról is beszéltünk, hogy mire térjen ki az interjúk során. A legfontosabb, hogy ne csak azt lássák, négyszáz méteren ő a negyedik legjobb U20-as a világon, hanem azt is, hogy érdeklődik a molekuláris biológia iránt, számos közösségi szolgálatban vett részt és a társadalom értékes tagja. A felvételi bizottságot alkotók szigorú titoktartási szerződést írnak alá, így nem lehet tudni, hogy a legerősebb Ivy League-egyetemeken – mint a Princeton, a Yale vagy a Harvard – pontosan miket vesznek figyelembe. Ha valaki már tizedik osztályosan gyakornokként különböző laborokban a rák ellenszerét kutatja, akkor jó az esélye a felvételre, de az is érdekes lehet számukra, ha valaki ötszázezres követőtáborral büszkélkedő youtuber.”

Vági Dániel Mike Powell edzésein is ugorhat majd Amerikában Fotó: B. L./nool.hu

Az NCAA tanácsadói programba egyébként bárki jelentkezhet, és alapos feltérképezés után visszajelzést kap, hogy a paramétereihez melyik tengerentúli egyetemek illenének a leginkább.

„A programban négy csomag közül lehet választani: felfedezői, bronz, ezüst és arany. A felfedezőiben felmérjük az egyén tulajdonságait és részletesen prezentáljuk az eredményt, a tanácsainkat, míg az aranyban már a vízumprocedúra adminisztrációs részében is segítünk. A legtöbb európai országban kissé negatív az amerikai egyetemek megítélése, hiszen azokat sokan olvasztótégelynek gondolják. Persze, akadnak olyanok, akik megsérülnek, abbahagyják, de arra is számos példa akad, hogy a diák eléri a céljait. A véleményünk az, hogy

az Egyesült Államokban nagyon jól lehet fejlődni, ha a sportoló megtalálja a számára legmegfelelőbb közeget.

Mi ebben igyekszünk segíteni. Vági Dánielnek például szeptembertől a távolugrás világcsúcstartója, Mike Powell tartja az edzéseit az Azusa Pacific Universityn.”

(Kiemelt képünkön: Kovács Árpád is a Harvard diákja lesz Forrás: DTC)