Úszás: kiöregedett tinédzserek

Furcsán hangzik, de ettől még tény: miközben klasszissá érett 18 évesekkel gazdagodott a magyar úszósport felnőttrészlege, aközben a „túlkorossá” lett érintettek távozásával egyszersmind szegényebb lett a hazai utánpótlás élmezőnye. Merthogy az egyaránt 2006-os születésű Ábrahám Minna, Komoróczy Lora, Molnár Dóra, Pádár Nikolett alkotta kvartett 2025-től már csak a felnőttviadalokon indulhat, az évjáratos versenyzésre szabott idejük lejárt. Mondhatni: kinőtték az utánpótlást – korban, teljesítményben egyaránt.

Azt is írhatjuk akár:

úgy öregedtek ki, hogy emlékezetes eredményekkel búcsúztak el pályafutásuk korosztályos életszakaszától.

Az már csak a véletlen műve, hogy az idei esztendőtől mind a négyüket Amerika is összeköti: míg Ábrahám és Komoróczy már tavaly is tengerentúli ösztöndíjasként járt haza, s indult magyar színekben a nagy nemzetközi megméretéseken, Molnár és Pádár 2025-ben csatlakozik az amerikai egyetemen továbbtanulók kontingenséhez. Immár azzal az évzáró élménnyel gazdagabban, hogy a decemberi, budapesti rövid pályás világbajnokságon igazán nagyot alkottak – ha egyéniben tán nem is, de váltóban feltétlenül.

Balról: Molnár Dóra, Pádár Nikolett, Ábrahám Minna Forrás: musz.hu

Komoróczy a Duna Arénában fontos láncszeme volt – a 4x100 méteres női vegyes váltó döntőjében Ábrahámot is felvonultató – négyesünknek, amely országos csúccsal zárt a nyolcadik helyen. Ábrahám emellett – és legfőképpen – a dobogóra is felállhatott a 25 méteres medencében rendezett hazai vébén, amikor is Molnár Dórának, Pádár Nikolettnek – és a „tiszteletbeli tininek”, vagyis a húsz esztendejével korelnök Ugrai Pannának – a társaságában ezüstérmet érő magyar csúcsot felállítva, valóban szédületes alakítást nyújtott a 4x200-as gyorsváltók versenyében. A három tinédzser, miután ifiként az elmúlt években begyűjtött minden jelentős korosztályos címet a világversenyeken egyéniben is, a decemberi „utánpótlás-búcsúztatón” már a felnőttek között igazolta: csapatban is nagy dolgokra képes. A trió valós medencesztárként szárnyalhat tovább egy sokra hivatott gyorsstaféta gerincét alkotva, miközben egyéniben is egyre előkelőbb helyet foglalhatnak el mindhárman a világelitben.

„Ez az utánpótlás-nevelés lényege, hogy nemzetközi szintű felnőttsportolóink legyenek, márpedig mindez ezekkel az úszókkal, akikről hosszú évek óta beszélünk, megvalósult – válaszolta érdeklődésünkre Sós Csaba, a válogatott szövetségi kapitánya. – Esetükben tulajdonképpen betöltötte szerepét az utánpótlás-nevelés, mert Pádárék immár a felnőttben is világklasszisok.

A rövid pályás budapesti vébé váltóezüstje, de olimpiai részvételük is megmutatta, hogy nemcsak az ifi vébén meg Eb-n, hanem már felnőttben is tudnak tündökölni...

„Egyfelől ez öröm, ez volt a cél, sok sikert nekik a felnőttben, amire minden reményük megvan – folytatta a kapitány. – Másfelől még sokan maradtak a jövő reménybeli nagy magyar úszói közül az utánpótlásban, így Antal Dávid, Pápai Olivér, Kakuk Koppány, s ne feledjük, a nőknél még ott van a 16 éves Jackl Vivien, aki a világranglistán a legjobb tízben van. Vagyis nincs vége a történetnek, ez egy folyamat, amelynek Pádárék is a részei voltak, s láthatóan megvan a folytatás...”

(Kiemelt képünkön: A váltóban vb-ezüstérmes három grácia, Molnár Dóra, Ábrahám Minna és Pádár Nikolett látványosan lépett ki az utánpótlás-korosztályból Forrás: musz.hu)