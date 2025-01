Triatlon: 2025-ben folytathatja a remeklést a magyar utánpótlás

Tavaly ünnepelte a negyvenedik születésnapját hazánkban a triatlon: az úszás-kerékpározás-futás „szentháromságot” magába foglaló sportág első itthoni versenyét ugyanis 1984-ben Szombathelyen rendezték meg. Azóta nagy utat tett meg Magyarországon a triatlon, amelynek honi képviselői 2024-ben az eddigi legsikeresebb évüknek örülhettek. A felnőttek között Lehmann Csongor Európa-bajnoki címet szerzett, és még sorolhatnánk a „nagyok” tavalyi sikereit, de esetünkben az utánpótlásra kerül a fókusz, hiszen a fiatalok is felejthetetlen esztendőt zártak.

A sikerszéria pedig könnyedén folytatódhat 2025-ben is, hiszen a tavalyi korosztályos világversenyérmesek közül a legtöbben idén is az utánpótláshoz tartoznak majd. A múlt nyáron ifjúsági Európa-bajnoki bronzérmet szerző Szűcs András 2007-es születésűként továbbra is a korosztályos versenyzők táborát erősíti, igaz, immár elsőéves juniorként.

„Jövőre már juniorkorosztályban versenyzek majd, jó lenne az Eb-n a legjobb tízbe jutni, hogy aztán a vébén is ott lehessek” – nyilatkozott még az Eb-bronz megszerzését követően a rövidtávú céljai kapcsán az Utánpótlássportnak Szűcs.

Szalai Fanni is tovább bővítheti az utánpótlás-világversenyeken megszerzett éremgyűjteményét: a reménység tavaly

egészen különleges módon 2008-asként mutatta meg az idősebbek, vagyis a juniorok között, hogy a legjobbak közé tartozik,

a junior Eb-n arany-, a vb-n pedig ezüstéremnek örülhetett egyéniben. Hangsúlyozzuk: 2008-asként, tehát a három évvel idősebbek között... Szalai idén még mindig csak az ifjúsági korosztályhoz tartozik, de minden bizonnyal ismét a fentebbi korosztályokra fókuszál majd.

Szűcshöz hasonlóan korosztályt ugrott a 2024-ben Európa-bajnoki harmadikként záró Kropkó Márton, aki a juniorok közül lépett fel az év kezdetével az U23-asok közé.

„Én leszek a zöldfülű, nekem kell majd alkalmazkodnom, ami biztosan megterhelő lesz az első egy-két évben, de igyekszem minél hamarabb felvenni a ritmust” – fogalmazott a honlapunknak nemrég a 2005-ös versenyző.

Kropkó Márton Forrás: World Triathlon

És ha már U23-asok: a korosztályos világbajnokságon egyéniben bronzérmesként végző Kiss Gergely (2001) elköszönt az utánpótlásévektől, idén már kizárólag a felnőttek mezőnyében indulhat. Ő tagja volt az említett eseményen az U23-as/junior mixváltónak is, amely szintén harmadikként ért célba; a csapatból Szalai Fanniról már írtunk, mellettük még idén is az U23-asok közé tartozik Kropkó Márta (2003) és Dobi Gergő (2002). Igaz, mindketten inkább már az elitversenyek irányába kacsingatnak.

Végül, de nem utolsó sorban említsük meg

a 2024-ben a legnagyobb korosztályos eredményt elért triatlonost, a 2002-es születésű Horváth Karolt,

aki U23-as világbajnok lett egyéniben; ő szintén próbálkozhat még a felnőttek eseményei mellett az U23-as viadalokon is. Ahogyan korábban elmondta: célja, hogy megvédje a vb címét.

(Kiemelt képünkön: Szalai Fanni Forrás: World Triathlon)