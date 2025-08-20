Vízilabda: csoportelső az U18-as fiúválogatott a nagyváradi Eb-n

A hollandok és a görögök elleni győzelemmel már kiharcolta a negyeddöntőbe jutást a magyar U18-as fiú vízilabda-válogatott a nagyváradi Európa-bajnokságon, ahogyan a csoportkör harmadik fordulójában következő ellenfél, Olaszország is a legjobb nyolc között érezhette magát az első két kör után.

Az olaszok ellen szoros meccsen, az utolsó negyedben fordítva 12–11-re nyert a magyar csapat, amely a negyeddöntőben Szerbia vagy Málta ellen ugrik majd a vízbe.

U18-as fiú vízilabda Európa-bajnokság, Nagyvárad, Románia

A-csoport, 2. forduló

Magyarország–Olaszország 12-11 (3-4, 4-2, 3-5, 2-0)

Gólszerzők: Cseh 3, Benedek 3, Rabb 2, Csendes, Imre, Fiedler, Bella



A másik mérkőzésen: Görögország–Hollandia 16-13



A végeredmény: 1. Magyarország 9, 2. Olaszország 6, 2. Görögország 3, 4. Hollandia 0



A negyeddöntők párosítása (ágrajz szerint)



Magyarország–Szerbia/Málta

Horvátország–Görögország/Lengyelország

Montenegró–Hollandia/Franciaország

Olaszország–Spanyolország/Németország



A magyar Eb-keret (sapkaszámok szerint):

1. Dámosy Kristóf

2. Mohos Zsigmond

3. Divják Dejan

4. Csendes Roland

5. Cseh Maxim (csk.)

6. Kiss Csanád

7. Paján Bátor

8. Benedek Mór

9. Rabb Benedek

10. Imre Kolos

11. Fiedler Bence

12. Monostori Samu

13. Horváth Levente (kapus)

14. Bella Csanád

15. Jámbor Csaba