Vízilabda: csoportelső az U18-as fiúválogatott a nagyváradi Eb-n

Egy góllal legyőzte az olasz csapatot, így a magyar válogatott csoportgyőztesként jutott a negyeddöntőbe a nagyváradi U18-as fiú vízilabda Eb-n.
A hollandok és a görögök elleni győzelemmel már kiharcolta a negyeddöntőbe jutást a magyar U18-as fiú vízilabda-válogatott a nagyváradi Európa-bajnokságon, ahogyan a csoportkör harmadik fordulójában következő ellenfél, Olaszország is a legjobb nyolc között érezhette magát az első két kör után.
Az olaszok ellen szoros meccsen, az utolsó negyedben fordítva 12–11-re nyert a magyar csapat, amely a negyeddöntőben Szerbia vagy Málta ellen ugrik majd a vízbe.
U18-as fiú vízilabda Európa-bajnokság, Nagyvárad, Románia A-csoport, 2. forduló Magyarország–Olaszország 12-11 (3-4, 4-2, 3-5, 2-0) Gólszerzők: Cseh 3, Benedek 3, Rabb 2, Csendes, Imre, Fiedler, Bella
A másik mérkőzésen: Görögország–Hollandia 16-13
A végeredmény: 1. Magyarország 9, 2. Olaszország 6, 2. Görögország 3, 4. Hollandia 0
A magyar Eb-keret (sapkaszámok szerint): 1. Dámosy Kristóf 2. Mohos Zsigmond 3. Divják Dejan 4. Csendes Roland 5. Cseh Maxim (csk.) 6. Kiss Csanád 7. Paján Bátor 8. Benedek Mór 9. Rabb Benedek 10. Imre Kolos 11. Fiedler Bence 12. Monostori Samu 13. Horváth Levente (kapus) 14. Bella Csanád 15. Jámbor Csaba