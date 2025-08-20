Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: csoportelső az U18-as fiúválogatott a nagyváradi Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.08.20. 21:41
null
Címkék
vízilabda utánpótlás utánpótlássport
Egy góllal legyőzte az olasz csapatot, így a magyar válogatott csoportgyőztesként jutott a negyeddöntőbe a nagyváradi U18-as fiú vízilabda Eb-n.

A hollandok és a görögök elleni győzelemmel már kiharcolta a negyeddöntőbe jutást a magyar U18-as fiú vízilabda-válogatott a nagyváradi Európa-bajnokságon, ahogyan a csoportkör harmadik fordulójában következő ellenfél, Olaszország is a legjobb nyolc között érezhette magát az első két kör után.

Az olaszok ellen szoros meccsen, az utolsó negyedben fordítva 12–11-re nyert a magyar csapat, amely a negyeddöntőben Szerbia vagy Málta ellen ugrik majd a vízbe.

U18-as fiú vízilabda Európa-bajnokság, Nagyvárad, Románia
A-csoport, 2. forduló
Magyarország–Olaszország 12-11 (3-4, 4-2, 3-5, 2-0)
Gólszerzők: Cseh 3, Benedek 3, Rabb 2, Csendes, Imre, Fiedler, Bella

A másik mérkőzésen: Görögország–Hollandia 16-13

A végeredmény: 1. Magyarország 9, 2. Olaszország 6, 2. Görögország 3, 4. Hollandia 0

A negyeddöntők párosítása (ágrajz szerint)

Magyarország–Szerbia/Málta
Horvátország–Görögország/Lengyelország
Montenegró–Hollandia/Franciaország
Olaszország–Spanyolország/Németország

A magyar Eb-keret (sapkaszámok szerint):
1. Dámosy Kristóf
2. Mohos Zsigmond
3. Divják Dejan
4. Csendes Roland
5. Cseh Maxim (csk.)
6. Kiss Csanád
7. Paján Bátor
8. Benedek Mór
9. Rabb Benedek
10. Imre Kolos
11. Fiedler Bence
12. Monostori Samu
13. Horváth Levente (kapus)
14. Bella Csanád
15. Jámbor Csaba
vízilabda utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Evezés: eredményes nyarat zárt a magyar utánpótlás

Utánpótlássport
4 órája

Jégkorong: lerakta az alapokat az újjáalakuló U20-as válogatott

Utánpótlássport
5 órája

Kosárlabda: megnyerték a helyosztójukat a magyar U16-os lányok az Eb-n

Utánpótlássport
7 órája

Ígéretekből klasszisok: az álmok valóra válnak – vagy nem

Utánpótlássport
15 órája

Vízilabda: a görögök ellen is nyert az U18-as fiúválogatott az Eb-n

Utánpótlássport
2025.08.19. 21:16

Úszás: Jackl Vivien hetedik lett 400 vegyesen az ifjúsági vb-n

Utánpótlássport
2025.08.19. 19:26

Kézilabda: félig üres a magyar pohár az U19-es fiú-vb után

Utánpótlássport
2025.08.19. 18:28

Kosár: kikapott a nyolcaddöntőben az U16-os leányválogatott az Eb-n

Utánpótlássport
2025.08.19. 17:43
Ezek is érdekelhetik