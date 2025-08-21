Nemzeti Sportrádió

Öttusa: minden magyar döntőbe jutott az U19-es vb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.08.21. 18:55
null
Címkék
Öttusa utánpótlás utánpótlássport
Sikerrel vették a magyar öttusázók a kvalifikációt, így ott lehetnek a döntőben a litvániai U19-es világbajnokságon.

A litvániai Druskininkai városában zajlik az U19-es öttusa-világbajnokság, amelyen minden magyar versenyző jól szerepelt a selejtezőben, így bejutott a döntőbe. A fiúk között Bognár Levente, Domján Bendegúz, Gyurka Hugó és Szécsi Nemere, a lányok mezőnyében Herbák EmmaRajncsák Diána, valamint Turbucz Ivola kvalifikált a fináléba.

A leánydöntőt pénteken rendezik, míg a fiúk főversenyét szombaton tartják.

(Kiemelt képünkön: Bognár Levente (balra) és Szécsi Nemere Forrás: Magyar Öttusa Szövetség/Facebook) 

Öttusa utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Birkózás: Terék Gerda bronzérmes a szamokovi U20-as vb-n

Utánpótlássport
3 órája

Vízilabda: önbizalommal telve várhatják az Eb-negyeddöntőt az U18-asok

Utánpótlássport
3 órája

Úszás: magyarok nélküli csütörtök este az ifjúsági világbajnokságon

Utánpótlássport
3 órája

Kosárlabda: három Toman nővér, díszelőadás a miskolci Eb-n

Utánpótlássport
11 órája

Vízilabda: csoportelső az U18-as fiúválogatott a nagyváradi Eb-n

Utánpótlássport
23 órája

Evezés: eredményes nyarat zárt a magyar utánpótlás

Utánpótlássport
Tegnap, 19:40

Jégkorong: lerakta az alapokat az újjáalakuló U20-as válogatott

Utánpótlássport
Tegnap, 18:24

Kosárlabda: megnyerték a helyosztójukat a magyar U16-os lányok az Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 16:17
Ezek is érdekelhetik