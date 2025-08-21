Öttusa: minden magyar döntőbe jutott az U19-es vb-n

A litvániai Druskininkai városában zajlik az U19-es öttusa-világbajnokság, amelyen minden magyar versenyző jól szerepelt a selejtezőben, így bejutott a döntőbe. A fiúk között Bognár Levente, Domján Bendegúz, Gyurka Hugó és Szécsi Nemere, a lányok mezőnyében Herbák Emma, Rajncsák Diána, valamint Turbucz Ivola kvalifikált a fináléba.

A leánydöntőt pénteken rendezik, míg a fiúk főversenyét szombaton tartják.

(Kiemelt képünkön: Bognár Levente (balra) és Szécsi Nemere Forrás: Magyar Öttusa Szövetség/Facebook)