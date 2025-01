Harsányi Mária: Keménység, következetesség, hit

Harsányi Mária meglehetősen későn, 14 évesen kezdett el kosárlabdázni Szekszárdon, miután egy diákolimpiai tornán felfigyelt rá későbbi edzője, Szabó Ödön. (A szakmai berkekben Dönci bácsiként ismert, legendás trénert a szekszárdi kosárlabda ősatyjának tartják, aki később a legnagyobb sikereit a BSE-vel érte el: hét bajnoki címet szerzett, valamint BEK-ezüstérmes és Ronchetti-kupa-győztes is volt.) Harsányi a kamaszkoráig semmilyen más sportot nem űzött komolyabb szinten, de

a kosárlabda szerelem lett, méghozzá első látásra.

Tinédzserként aztán nagyon hamar beverekedte magát a város NB II-ben szereplő felnőttcsapatába, és egy-két éven belül már igazi gólgyárossá vált a „nagyok” között. Saját bevallása szerint mindig is a pontszerzés volt a legfőbb erőssége. Eredményes játékospályafutást tudhat maga mögött, többszörös bajnokként és kupagyőztesként fejezte be karrierjét és a válogatottban is szerepelt. Ahhoz képest, hogy játékosként milyen későn csöppent bele a sportágba,

17 évesen már az edzősködésbe is belekóstolhatott.

„Szabó Ödön látta rajtam, hogy nagyon gyorsan tanulok, szívesen segítem a nálam fiatalabbakat, és jól el tudom magyarázni a dolgokat. Segédedzőként kezdtem kisgyerekek mellett, egy mini korosztályú csapatot irányítottam, és nagyon élveztem a feladatot, majd pedig lépegettem felfelé a ranglétrán.

Jó volt látni, hogy a gyerkőcök miként tanulnak és fejlődnek. Szépen lassan aztán beletanultam az edzői szakmába, miközben még aktív játékos maradtam

– meséli Harsányi, aki 1971-ben a BSE-be került kosarasként, és a fővárosban is folytatta edzői tevékenységét. Mások mellett a későbbi felnőttválogatott Deák Évával és Fodor Katalinnal is foglalkozott – ők mindketten tagjai voltak a BSE BEK-döntős, Ronchetti-kupa-győztes együttesének.

„Az első nagy sikereimet utánpótlásedzőként a BSE-ben értem el, a csapataimmal többször is bejutottunk a korosztályos országos döntőkbe, és a később százötvenszeres felnőttválogatott Deák Éva volt az első igazán neves tanítványom. Nagy büszkeséggel töltött el, hogy hozzá tudtam járulni a sikereihez. Ez nagyszerű visszajelzés volt arra, hogy akár hosszú távon is megéri ezzel a hivatással foglalkoznom.

Szabó Ödön mindig azt mondta, hogy egyénileg remekül tudom képezni a játékosokat, és közben emberileg is megtalálom velük a hangot, jól bánok velük. Igazából nekem csak az volt a célom, hogy átadjam azt a tudást és tapasztalatot, amit én kaptam, szereztem az évek során.

Öt év után a fővárosból visszatért Szekszárdra, ahol – egy rövidebb időszakot leszámítva – 1976 óta folyamatosan utánpótlásedzőként tevékenykedik, időnként két, akár három csapatot is irányítva egyszerre. Tanítványaival számos érmet, köztük jó néhány aranyat nyert a különböző korosztályos országos bajnokságokban. A gyermek-, a serdülő- és a kadétbajnokságban is szerzett már bajnoki címet, a juniorok között ezüstig jutott.

A szekszárdi évtizedek alatt mások mellett ő volt a nevelőedzője Studer Ágnesnek, aki 2023-ban a kezdő irányítója volt az Európa-bajnoki negyedik helyezett felnőttválogatottnak. Sok éven át dolgozott együtt a szintén nagyválogatottságig jutó Császár Andreával, Bálint Rékával és Miklós Melindával is, valamint a korosztályos válogatott Tamis Dorottya, Hajdu Zsanett, Holcz Rebeka és Szücs Gréta is a játékosa volt utánpótláséveiben.

„Szekszárd kisváros, szóval nem volt egyszerű feladat felvenni a versenyt a nagyobb klubok utánpótlásával, majd később az akadémiákkal, de

a keménységem, a következetességem meg a munkába vetett hitem mindig meghozta az eredményét,

és rendre sikeres csapatokat tudtunk kiállítani a korosztályos bajnokságokban. Aminek pedig legalább ennyire örültem, az az, hogy a tanítványaim közül minden korosztályból legalább egy-két játékos megragadt a felnőttegyüttesben is, és a saját nevelésű kosarasainkra támaszkodva idővel a nagycsapatunk, a KSC Szekszárd az ország egyik élcsapatává nőtte ki magát.”

Harsányi Mária fontos alakja a szekszárdi városi sportéletnek, és ezt jól jelzi, hogy egész estés dokumentumfilmet készítettek róla, amelyet 2024-ben mutattak be.

„Teljesen ledöbbentem, amikor szembesültem a kész alkotással, nagyon meghatódtam a rengeteg dicsérő szó hallatán; összesen huszonkilencen szólalnak meg a filmben.

Örülök, hogy ilyen sokakban mély nyomot hagyott a közös munkánk,

és mostanáig jó szívvel gondolnak rám” – mondta a film kapcsán Harsányi, aki 73 évesen mostanság sincs híján a feladatoknak, jelenleg a KSC U12-es együttesét irányítja.

„Nyilván, most már más módon kell motiválni a gyerekeket, és nehezebb rávenni őket a kemény munkára, de a mai napig igyekszem fejlődni, tanulni, és új dolgokat ellesni.

A szenvedély, a tűz továbbra is ott ég bennem. Ez az életem, és amíg fizikailag bírom, teszem a dolgom ezután is.

