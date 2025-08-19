Kosár: kikapott a nyolcaddöntőben az U16-os leányválogatott az Eb-n

A Czirják Szilvia vezette magyar válogatott kedden délután a lettekkel találkozott a nyolcaddöntőben a romániai Pitesti-ben zajló U16-os leány kosárlabda Európa-bajnokságon.
Nem kezdtek jól a mieink, az első negyed után 20–14-es hátrányban találták magukat, majd a nagyszünetre további egy ponttal nőtt a különbség (33–40). A fordulást követően aztán többször is sikerült kettő pontra felzárkózni (44–46), viszont az egyenlítés nem jött össze, a harmadik felvonás végén továbbra is a letteknél volt a minimális fór (51–56). Sajnos ezután a végjáték nagyon rosszul indult magyar szempontból, a lettek villámgyorsan elhúztak (51–64), és tíz pont körüli differencia egészen az utolsó két percig megmaradt (66–75). A legvégén ugyan még sikerült közelebb jönni, de a fordításra már nem volt esély:
a magyar válogatott 76–73-ra vereséget szenvedett a legjobb 16 között.
A mieink legeredményesebbjeként Dinnyés Petra 18 pontig jutott a találkozón.
Folytatás a 9-16. helyért, az első ellenfél Belgium lesz a helyosztókon.
