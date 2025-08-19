Kosár: kikapott a nyolcaddöntőben az U16-os leányválogatott az Eb-n

A Czirják Szilvia vezette magyar válogatott kedden délután a lettekkel találkozott a nyolcaddöntőben a romániai Pitesti-ben zajló U16-os leány kosárlabda Európa-bajnokságon.

Nem kezdtek jól a mieink, az első negyed után 20–14-es hátrányban találták magukat, majd a nagyszünetre további egy ponttal nőtt a különbség (33–40). A fordulást követően aztán többször is sikerült kettő pontra felzárkózni (44–46), viszont az egyenlítés nem jött össze, a harmadik felvonás végén továbbra is a letteknél volt a minimális fór (51–56). Sajnos ezután a végjáték nagyon rosszul indult magyar szempontból, a lettek villámgyorsan elhúztak (51–64), és tíz pont körüli differencia egészen az utolsó két percig megmaradt (66–75). A legvégén ugyan még sikerült közelebb jönni, de a fordításra már nem volt esély:

a magyar válogatott 76–73-ra vereséget szenvedett a legjobb 16 között.

A mieink legeredményesebbjeként Dinnyés Petra 18 pontig jutott a találkozón.

Folytatás a 9-16. helyért, az első ellenfél Belgium lesz a helyosztókon.

U16-OS LEÁNY EURÓPA-BAJNOKSÁG, PITESTI (ROMÁNIA)

Nyolcaddöntő

Magyarország–Lettország 73–76 (14–20, 19–20, 18–16, 22–20)

Magyarország: Gálos 16/6, Dinnyés 18/6, Tálosi -, Csaplár-Nagy 13, Oross -. Csere: Tóth F. 2, Székely 7/3, Marton -, Horváth 3, Lengyel 2, Halasy 12/6.

A magyar csapat korábbi eredményei csoportmeccsek alatt:

Augusztus 15., péntek

Magyarország–Lengyelország 61–64

Augusztus 16., szombat

Magyarország–Csehország 68–61

Augusztus 17., vasárnap

Magyarország–Finnország 70–51

Az U16-os leányválogatott kerete az Eb-n:

Dinnyés Petra

Csaplár-Nagy Lara

Halasy Enikő

Mara Júlia

Székely Lia

Tóth Frotti

Gálos Hanna

Marton Szilvia

Tálosi Gréta

Horváth Réka

Lengyel Anna

Oross Anna

(Kiemelt kép forrása: FIBA)