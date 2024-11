Öttusa: az U15-ösök is kitettek magukért az idén

Az U15-ös öttusázók számára az idén először rendeztek Európa-bajnokságot, korábban a korosztály nem vett részt kontinensviadalon.

Éppen ezért az ígéreteink sem tudták, hogy mire számítsanak, amikor augusztusban a bolgár fővárosban, Szófiában rajthoz álltak életük első Eb-jén. Az már a megméretés elején kiderült, hogy nem kell félteni a magyar reménységeket, akik megmutatták, hogy a nemzetközi mezőnyben is az élvonalhoz tartoznak.

Nem akármilyen bravúr, hogy az U15-ös Eb-n

mindkét egyéni és csapataranyérem magyar fiatalok nyakába került.

A lányok között Balzsay Jázmin, a fiúk mezőnyében Kántor Benedek ünnepelhette a korosztályban az első, így sportágtörténelmi Eb-címet. És nyert a Balzsay, Ézsiás Janka, Pataki Regina összetételű leány-, valamint a Kántor, Juhász Szilveszter, Mitró Milán alkotta fiúhármas is. A záró napon aztán Balzsay Jázmin a harmadik elsőségét is kiérdemelte azzal, hogy Mitró Milánnal vegyes váltóban sem talált legyőzőre.

Balzsay Jázmin három aranyat nyert az első U15-ös Eb-n Forrás: MPP

„Mivel a mezőnyt nem teljesen ismertem, hiszen nem találkoztam az ellenfelekkel nemzetközi versenyen korábban, az volt a célom, hogy a legjobb magyar legyek – mondta Balzsay Jázmin a triplázása után. – Nagyon örülök, hogy nemcsak ezt értem el, hanem az Európa-bajnoki cím is az enyém lett. Mindegyik szám jól sikerült, a laser runban első helyről indultam. Kicsit izgultam, hogy minden jól menjen, mert akkor már tudtam, hogy az aranyért futok. Szerencsére a lövészet és a futás jól sikerült, és az utolsó körnél már biztos volt, hogy én nyerek. Amikor kétszáz méter volt hátra a célig, már elsírtam magam, mert számomra hatalmas dolog, hogy idáig eljutottam. És miután a csapattársaim is nagyon jól szerepeltek, megduplázódott az arany. Később pedig Milánnal nyertem egy újabbat. Nekik is nagyon sokat köszönhetek, mint ahogy minden felkészítőmnek. Hálás vagyok az edzőim, a sportcoachom, a gyógytornászom, a sportpszichológusom, a dietetikusom munkájáért is.

Remek visszajelzéseket adott ez az Európa-bajnokság, és ha lehet, még jobban bele fogok állni a munkába,

hogy továbbra is az élvonalhoz tartozzak a korosztályomban.”

(Kiemelt képünkön: az U15-ösök Szófiában Forrás: MÖSZ)