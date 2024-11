A hónap utánpótlásedzője: Jákó Csaba sportlövőtréneré az októberi díj

A díj negyedik évadának második kiírásában Fodor Zoltán birkózó-, Jákó Csaba sportlövő- és Török Alfréd triatlonedző volt a három jelölt. A kuratórium döntése alapján az októberi elismerést – és az azzal járó 250 ezer forintot – a zsombói Cél-Tudat SE sportlövőinek 52 éves vezetőedzője vehette át.

A kitüntetett huszönöt esztendőnyi válogatottság után, a 2010-es évek elején, mondhatni, családi vállalkozásként (édesapja, dr. Jákó Gyula elnök és felesége, Szakonyi Gerda szakedző segítségével) alapította meg a Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős Sportegyesületet, amelynek székhelye a Szeged melletti kistelepülés, Zsombó, ahol a klub kezdeményezésére mára korszerű lőtér is létesült.

Az évek során a helyi, valamint a környékbeli, lövészet iránt érdeklődő fiatalokból remek és sikeres közösséget épített.

A sportágra nem jellemzően több szakágban (puska, pisztoly, parasportlövészet, számszeríjászat, target sprint) is sikereket ért el edzőként. Utánpótláskorú versenyzői az elmúlt években nemcsak számos országos bajnoki érmet gyűjtöttek, hanem a korosztályos Európa- és világbajnokságokon is többször felállhattak a dobogóra. Legsikeresebb pisztolyos tanítványa a lánya, Jákó Miriam. A 20 éves kiválóság 2022-ben Hamarban légpisztollyal egyéni junior Európa-bajnok lett, Wroclawban 25 m-en szintén junior Eb-aranyérmet szerzett, Kairóban pedig 25 m-en egyéni junior-vb-bronz került a nyakába. Egy évvel később a 25 méteres sportpisztolyos versenyszámban Rióban katonai világbajnokságot nyert, a tallinni felnőtt Eb-n a bronzérmes csapat tagja volt és ugyanúgy csapatban állhatott a csangvoni junior-vb dobogójának harmadik fokára is. Miriam az idén a győri felnőtt Eb-n légpisztollyal ötödikként végzett, kevéssel lemaradva az olimpiai kvótáról, míg Major Veronikával és Fábián Sárával a hagyományos csapatversenyben aranyérmes lett. A sokra hivatott sportlövő a szeptemberi felnőtt országos bajnokság sportpisztolyos döntőjét megnyerte a versenyszámban a párizsi olimpián bronzérmes Major előtt. Jákó Csaba hasonlóan kiemelkedő tanítványa a szintén 20 esztendős kerekesszékes puskás sportlövő, Rescsik Csaba, aki 2022 júniusában, 17 évesen szerezte meg Magyarország első kvótáját a párizsi paralimpiára. A para Eb-ről ezüst- és bronzéremmel is büszkélkedő Rescsik – aki több versenyszámban folyamatosan javítja junior-világrekordokat – Párizsban ötödik és hetedik helyet is kiérdemelt.

Az októberi díjazott: Jákó Csaba Fotó: Mura László

Októberben Jákó Miriam a Peru fővárosában, Limában rendezett junior sportlövő-világbajnokságon az 50 méteres pisztolyos versenyszámban fantasztikus teljesítményt nyújtott:

546 körös korosztályos világcsúccsal nyert aranyérmert.

A reménység a vb-n ezt megelőzően nagyszerűen szerepelt 25 méteren, egyetlen hellyel maradt le a dobogóról (negyedik lett), a standard pisztolyos számban hetedikként zárt, míg légpisztollyal a kilencedik helyet érdemelte ki, hajszálnyival lecsúszva a nyolcas döntőről.

A díjátadón a Magyar Edzők Társaságát Molnár Zoltán elnök és Csabai Edvin sportigazgató, az Utanpotlassport.hu-t Bruckner Gábor főszerkesztő képviselte; mellettük a Magyar Sportlövők Szövetsége utánpótlás-szakágvezetője, Ablonczy Orsolya méltatta a díjazottat, és megjelent a tréner lánya, tanítványa, Jákó Miriam is.

Csabai Edvin azt emelte ki, hogy minden edzőnek fantasztikus érzés, ha a tanítványát a dobogó tetején láthatja, de ez sokszorosan így lehet akkor, ha a tréner egyben a fiatal édesapja. „És óriási dolog az is, hogy egy olyan kis településen jött létre a sportlövészet fellegvárainak egyike, mint a háromezerötszáz lelkes Zsombó.”

Molnár Zoltán ehhez annyit tett hozzá, hogy a Magyar Edzők Társasága számára külön öröm, ha egy szakember „duplázik” a díj elnyerésével, hiszen az azt jelenti, hogy az első döntés is helyes volt, márpedig Jákó Csaba 2022 márciusa után már másodszor kapta meg az elismerést.

Ablonczy Orsolya elmondta, hogy több, mint harminc éve együtt kezdtek versenyezni a kitüntetettel.

A sport iránti elkötelezettsége, állhatatossága már akkor is tapasztalható volt, amit pedig Zsombón tettek Jákóék a sportág érdekében, arról csak a tisztelet hangján lehet szólni. Újra jó helyre került a díj, ez nem is kérdés.

A díjátadó résztvevői. Balról: Bruckner Gábor, Jákó Miriam, Jákó Csaba, Ablonczy Orsolya, Molnár Zoltán, Csabai Edvin Fotó: Mura László

Jákó Miriam arról beszélt, hogy odahaza az egész család élete a sportlövészet körül forog.

„Természetesen nemcsak apu, hanem más edzők munkája is benne van a sikereimben. Vele a különleges kapcsolat ellenére – vagy éppen amiatt – mindig is megvolt a tökéletes összhang, bár néha előfordul, hogy mi is össze tudunk kapni, és kicsit hangosabban érkezünk a verseny helyszínére.”

A díjazott elárulta, meglepődött azon, hogy újra A hónap utánpótlásedzője lett, azt pedig nagyszerű érzésnek nevezte, hogy éppen a saját lánya eredményei nyomán érdemelte ki ismét a címet.

„A tavasszal elhunyt olimpiai bajnokunknak, Hammerl Lászlónak a munkáját, a velem való törődését külön is szeretném megköszönni.

Úgy gondolom, hogy ha vannak olyan elődeink a szakemberek között, akik legendákká váltak, akkor az ő elképzeléseiket, módszereiket kutyakötelességünk tovább vinni. Én ezen vagyok.

(Kiemelt képünkön: Jákó Miriam és Jákó Csaba Fotó: Mura László)