Úszás: Molnár Dóra is „amerikai” lesz

Tinédzser úszókiválóságaink közül az UTE-s Ábrahám Minna már tavaly a tengerentúlra tette át működése színterét, a szintén korosztályos világ- és Európa-bajnok szegedi úszó, Pádár Nikolett nemrég jelentette be, hogy a jövő évtől Texasban, a világhírű edző, Bob Bowman irányításával folytatja pályafutását, míg harmadikként az ifik között már szintén minden fontos nemzetközi címet begyűjtő, budafókás Molnár Dóra tudatta néhány napja az Instagram-oldalán, hogy

2025 nyarától Los Angelesben, a University of Southern Californián kezdi meg egyetemi tanulmányait.

Az „amerikás hármakat” nem csupán egyéni sikereik kötik össze, hanem többek között az is, hogy tavalyelőtt, a bukaresti ifjúsági – vagy ahogy úszóberkekben előszeretettel mondják: junior – Európa-bajnokságon (Gyurinovics Lilivel kiegészülve) aranyérmet szereztek a 4x200 méteres gyorsváltó tagjaként. Azóta valamennyien bizonyítottak már a felnőttmezőnyben is, helytálltak mindhárman például a párizsi olimpián, s Molnár - aki „csak” tartalék volt a francia fővárosban hatodik, Ábrahámot és Pádárt a soraiban tudó gyorsstafétában - egyéniben 12. lett 200 méter háton. Ami tény: Molnár pályafutásában is új szakasz kezdődik a Los Angelesbe költözéssel, még ha ez a magyar válogatottság szempontjából nem jelent is változást – derült ki Sós Csaba szövetségi kapitány szavaiból, akit az „USA-trió” jövőjéről kérdeztünk.

„Három nagy utánpótláskorú versenyzőnk közül Ábrahám Minna már Amerikában tanul, és olykor hazajön versenyezni, de a világversenyeken ugyanúgy a magyar válogatott rendelkezésére áll, ahogyan lesz ez majd Pádár Niki és Molnár Dóri esetében is."

Szakmailag pedig még inkább egyértelmű a dolog: akik kint tanulnak, azok mind nagyon jól fordulnak. No, nem azért fordulnak idehaza gyengén, mert a magyar edzők hülyék és nem látják, hogy jól el kell rugaszkodni a faltól, aztán gyorsan delfinezni a víz alatt... Hanem egész egyszerűen

nincsenek olyan színvonalú versenyek, és nincs annyi világklasszis úszó nálunk, mint amennyi az amerikai egyetemi rendszerben van.

Ott megszokják a helyzetet, hogy pár tizeden múlik az, hogy valaki érmes, vagy a B döntőbe sem jut be” – mondta a szakvezető.

Ezen múlna az egész, a kint elsajátítható fordulótechnikán, a klasszisoktól hemzsegő közegen meg a sok versenyen? – vetettük fel a kapitánynak.

„A kép azért vegyes azoknál is, akik kimennek. Van, aki megjavítja a legjobbját, van, aki már nem, van, aki a körül úszkál, de nekünk adódik Kós Hubert, friss párizsi olimpiai bajnokunk példája, hogy lehet előrelépni. Vagy ott van Ábrahám Minna, aki egy éve kiment, s rengeteget javult. Hogy mit várok a gyorsúszó Pádár és az elsősorban hátúszó Molnár esetében, aki az idei, belgrádi Eb-n a felnőttek között mindkét gyorsváltóval aranyérmes lett? Nos, arra számítok, hogy ők is előre fognak lépni, mégpedig jelentősen. Ne felejtsük el, hogy a párizsi olimpián hatodik volt a 4x200-as váltónk, amelyben ugyan Dóri éppen nem volt benne, de ő az ötödik tag, s nagyon közel van ahhoz, hogy biztos szereplővé váljon. Vagyis a női gyorsváltónk szempontjából jónak tűnő hír a folytatódó „amerikanizálódás”.

Tizennyolc éveseink ifiben letarolták Európát, meg a világot is, és nagyon remélem, ez folytatódni fog”

– jelentette ki a kapitány.

(Kiemelt képünkön: Ábrahám Minna (jobbra) után Molnár Dóra (balra) és Pádár Nikolett is Amerikában tanul tovább Forrás: musz.hu)