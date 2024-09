Nyílt vízi úszás: magyar dominancia a vegyes váltóknál

Két ezüst és egy bronz után a várva várt magyar arany is megszületett a nyílt vízi úszók olaszországi korosztályos világbajnokságán, s négyesünk vasárnapi parádés diadala Szardínia partjainál azt is eredményezte, hogy a válogatott a nemzetek csapatversenyében a harmadik helyen végzett, csupán „orrhosszal” szorulva az Egyesült Államok és Olaszország tini gárdái mögé.

A Földközi-tenger vizében az algherói viadal befejező napján rendezték meg a 4x1500 méteres staféták versengését, amelyet a Nagy Napsugár, Bartalos Anna, Huszti Márton, Kárpáti Máté összeállítású négyesünk - fél percet verve még a második helyezettre is – fölényes magabiztossággal nyert meg. Persze egyáltalán nem meglepő módon és korántsem előzmények nélkül: kvartettünk tudniillik ugyanebben az összetételben lett július közepén Európa-bajnok a nyílt víziek bécsi korosztályos kontinensviadalán. Vagyis

Európa legjobbja lépett elő a világ legjobbjává is a 14-16 esztendősök között.

„Az Eb után érmet vártunk magunktól, és hogy ez vb-arany lett, így különösen boldogok vagyunk" – idézte a négyes szószólójaként Kárpáti Mátét a World Aquatics, melynek helyszíni tudósítója megszólaltatta Nagy Napsugárt is, aki így fogalmazott: „Nagyon büszke vagyok magamra és csapattársaimra!”

Ahogyan mi is rájuk! És a jövőre nézve nem kevésbé biztató – amint azt már Gellért Gábor szövetségi kapitány nyilatkozta honlapunknak, miközben hétfő délben éppen becsekkolt a Budapestre induló repülőgépre -, hogy a világbajnok csapat roppant fiatal: Nagy, Huszti és Kárpáti egyformán 15, Bartalos pedig csupán 14 esztendős, tehát okkal lehet alapozni rájuk, s várhatók tőlük további kiemelkedő sikerek a majdani világversenyeken is... Ehelyütt érdemes rögzíteni azt is, hogy az itáliai vébén a közös diadal mellett az egyéni babérszerzésben is a legifjabbak jeleskedtek: 5 kilométeren Bartalos Anna az Európa-bajnoksághoz hasonlóan második lett, a fiúknál a 2009-es évjáratú Kreisz Bálint hozta el az ezüstérmet, míg Nagy Napsugár a 16-17 évesek között állhatott a dobogó alsó fokára 7,5 km-en.

A szakvezető megjegyezte, hogy éppenséggel

a világbajnoki pontversenyt is megnyerhettük volna,

ha például a legújabb, és Itáliában debütált csillagszórós viadal, vagyis az egyenes kieséses sprintverseny döntőjében Kovács-Seres Hunor szerencsésebben csap célba, mert akkor dobogós pozícióban végez. Így azonban az ezüstérem helyett kénytelen volt beérni a negyedik hellyel. Más lehetett volna a végső sorrend akkor is, ha a vb közben nem betegszik meg Abonyi-Tóth Glenda, akinek remélt jó teljesítménye nagyon hiányzott, hiszen az amerikaiak alig öt, a második olaszok pedig csupán egyetlen (!) ponttal előztek meg bennünket a végső összesítésben...

„Így sem vagyok, nem is lehetek elégedetlen, sőt... – hangsúlyozta Gellért Gábor. -

Nincs bennem hiányérzet, jól felkészültünk, három nagyon kiegyensúlyozott csapat végzett az első három helyen, a végső sorrend köztük nüánszokon múlott...”

Kiemelte azt is, hogy 41 ország volt jelen a mostani vébén a világból, míg az előzőn 27, s azt gondolja, nagyon jó eredmény, hogy a legjobb háromban tudtunk lenni. S akár már a jövő évben előbbre léphetünk...

(Kiemelt képünkön: A magyar nyílt vízi válogatott „pontosan” a világ harmadik legjobb csapata volt az idei utánpótlás-vébén Forrás: musz.hu)