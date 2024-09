Birkózás, cselgáncs: hogyan hat a párizsi szereplés az utánpótlásra?

Az itthon hagyományosan két legeredményesebb küzdősport, a birkózás és a cselgáncs képviselői ezúttal adósak maradtak a kiemelkedő sikerekkel az olimpián, nem ünnepelhettünk magyar érmest egyik sportágban sem. A dzsúdósok között az ötödikként végző Pupp Réka, míg birkózásban a szintén ötödik Losonczi Dávid és Muszukajev Iszmail érte el a legjobb eredményt. (Érdekesség, hogy mindeközben Márton Viviana megszerezte a hazai tekvondósport első aranyérmét.) Ráadásul emlékezhetünk: három éve, Tokióban a birkózószőnyegen Lőrincz Tamás arany-, Lőrincz Viktor ezüstérmes lett, míg a tatamin Tóth Krisztián a harmadik helyen végzett.

Egy-egy kiemelkedő olimpiai szereplés hatalmas lendületet képes adni a birkózósport népszerűségének

– kezdte az olimpiai bajnok Lőrincz Tamás, aki ma már a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia szakmai igazgatójaként tevékenykedik. – Ezt nekem is volt szerencsém megtapasztalni a tokiói győzelmem, illetve testvérem, Viktor ezüstérme után, amikor közösen jártuk az országot, a különböző klubokat. Még a határon túli magyar közösségekben is vendégül láttak minket, a gyerekek pedig mindenütt izgatottan, csillogó szemekkel hallgatták a beszámolónkat.

Az olimpia után érezhetően megnőtt a birkózni vágyó gyerekek száma.

Ezért is nagy kár, hogy Párizsban nem jött össze az éremszerzés.

Sajnos ilyen az élsport, Losonczi és Muszukajev is nagyon közel állt a bronzhoz.

Ugyanakkor nem hiszem, hogy mindezt tragédiaként kellene felfognunk, a sportágunk jó helyzetben van.

A sikerek mellett a szövetség, illetve a klubok toborzó munkájának köszönhetően az elmúlt években láthatóan nőtt a birkózó gyerekek száma.”

Hozzátette, a tokiói olimpia után generációváltáson esett át a felnőttválogatott, nem csak ő fejezte be, az idősebbek közül mások is abbahagyták. Sokan már a vészharangot kongatták: vajon kik tudják átvenni a helyüket?

„Azt hiszem, ez az átmenet viszonylag zökkenőmentesen lezajlott, a fiatalok közül többen is berobbantak a világelitbe. Losonczi Dávid például tavaly világbajnoki címet szerzett a nyolcvanhét kilósok között, de említhetném Takács Istvánt is, aki a múlt évben ugyanebben a súlycsoportban felnőtt Európa-bajnok lett.

Eközben már az U23-as és juniorkorosztályban is látjuk azokat a fiatalokat, akikkel érdemes tervezni a Los Angeles-i játékokra. A junior lányok mostani generációja is nagyon erős, a korosztályos világversenyeken rendre szállítják a szebbnél szebb eredményeket.

Ugyanakkor érdemes leszögezni: a felnőtt- és az utánpótlásmezőny között óriási a szakadék, rengeteg munka vár a fiatalokra a nagyok közé fellépve.”

Cselgáncsban meglehetősen borús a helyzet, hiszen az olimpia mellett a májusi felnőtt-vb-ről és a múlt héten rendezett ifjúsági világbajnokságról is érem nélkül tértek haza a mieink.

„Minden világverseny után számvetést tartunk, úgyhogy természetesen hamarosan megejtjük a szokásos mélyebb szakmai értékelést az olimpián érintett szakemberekkel is – mondta Kovács Antal, Barcelona olimpiai bajnoka, a Magyar Judo Szövetség szakmai alelnöke. – Az utánpótlás szempontjából különösen sajnálatos, hogy nem szereztünk érmet, mert

így nehezebb lesz mozgósítani, hozzánk vonzani a fiatalokat.

Másrészről viszont az mindenképpen kiemelendő, hogy a hét egyéni indulónk mellett a csapatversenyben is kvalifikáltunk a játékokra, és ez a magyar dzsúdó erejét jelzi. Azt is érdemes tudatosítani, hogy már az olimpiára való kijutás is hatalmas eredményt jelent. A következő időszakban először azt kell felmérnünk,

kik azok a fiatalok, akik négy év múlva ott lehetnek az olimpián, majd olyan programot kell felépíteni, amely által kiaknázhatjuk a bennük rejlő potenciált.

„Dzsúdóban – és persze más sportágakban is – az látszik, hogy egyre több ország osztozik az érmeken. Olyan nemzetek tűnnek fel az élmezőnyben, amelyekkel korábban nem kellett számolni. Úgy látom, itthon viszonylag széles az utánpótlásbázis, megvan az a fiatal mag, amelyre építhetünk. Az a célunk, hogy Los Angelesben is hasonló létszámban legyünk ott, mint voltunk Párizsban, de sikeresebben szerepeljünk, vagyis legalább egy éremmel zárjunk. Nálunk elsősorban az a kihívás, hogy

már utánpótláskorban úgy kell elvégeztetni kemény munkát a fiatalokkal, hogy közben az örömöt is találják meg abban, amit csinálnak.

Ellenkező esetben lemorzsolódnak az ígéretes versenyzők, amit a nagy országok – mivel nagyon sok sportolójuk van – megengedhetnek maguknak, mi viszont nem. Vonzóvá kell tennünk ezt a pályát a tizenévesek számára, észre kell vetetnünk a küzdelem szépségét a következő generációval.”

