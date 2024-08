Úszás: helytálltak az úszócsapat tinédzserei Párizsban

Jackl Vivien alig tizenöt évesen szerepelhetett első ízben olimpián, míg Ábrahám Minna, Molnár Dóra és Pádár Nikolett tizennyolc esztendősen lehetett ott először a világ legjobb sportolóinak négy évenkénti csúcstalálkozóján, Párizsban, ahol vasárnap értek véget a medencés úszóversenyek.

Debütálásán egyikük sem vallott szégyent, még ha kiugróan jó szereplésről egyikük esetében sem beszélhetünk.

De hát nem is támasztott velük szemben a szakvezetés túlzott elvárásokat, már pusztán azért sem, mert időeredményeik alapján érmes pozíció szóba sem jöhetett, s inkább vágyként, semmint valós esélyként fogalmazódott meg irányukban egyáltalán a döntőbe kerülés is egyéni számaikban.

Papíron még leginkább Jackl és Pádár esetében merülhetett fel, hogy bejuthatnak a legjobb nyolc közé is akár, ám végül a finálék nélkülük zajlottak le. A csapat legfiatalabbja, de a teljes nemzetközi úszómezőnyben is az egyik legifjabb ötkarikás résztvevőnek számító Vivien – aki az olimpia előtti zsúfolt versenyheteiben még felnőtt Európa-bajnokságot, s ifi Eb-t is nyert - mind 400 vegyesen, mind 1500 gyorson 14. lett. Nikolettet 200 gyorson hibás rajtja miatt előfutamában kizárták, ez utóbbi távon Ábrahám Minna 14.-ként végzett, míg Molnár Dóra 200 háton a 12. pozícióban zárt. Viszont a négyesből ketten – Ábrahám és Pádár – igazi erősségei voltak mindkét női gyorsváltónknak, amelyek közül a 4x100-as staféta a 10., a 4x200-as pedig a döntőbe jutva a bravúrosnak mondható 6. helyet szerezte meg.

A hazaérkezés után Sós Csaba kapitányt kértük a tini kvartett párizsi produkciójának értékelésére.

„Hadd kezdjem a legfiatalabb úszónkkal, Jackl Viviennel, aki nagyszerű idényt zárt, jelentősen előrelépett.

Nemzetközi szintű úszóvá vált, akinek viszont az olimpiai felkészülés nem sikerült. Ilyen van, nyilván a tehetség nem száll ki belőle, s Párizs után is van élet, a jövőben sok örömöt fog még szerezni nekünk...

Jackl Vivien Forrás: MÚSZ

Folytassuk a 2006-os születésűek közül Ábrahám Minnával!

„Ő teljesítette mindazt, amit reméltünk tőle.

A százas és a kétszázas gyorsváltóban is kiválóan úszott, utóbbiban mint a legfiatalabb átlagéletkorú váltó jöttek be a mieink olimpiai hatodiknak, sok van még bennük. Minna egyéniben is hozta magát,

szereplésével maradéktalanul elégedett vagyok.”

Pádár Nikolett?

Pádár Nikolett Forrás: MÚSZ

„Niki peches volt a kétszázas rajtjánál egyéniben. Végül is hátrányára vált, nem pedig előnyt jelentett neki, hogy bemozdult, amiért pedig kizárták a szabályok szerint. Viszont

a váltóban hatalmasat úszott, első emberként indulva ifjúsági Európa-csúcsot repesztett, azzal az idővel döntős lett volna egyéni kétszáz gyorson.

Stabil kezdésével megalapozta a csapat hatodik helyét, az ő szereplése is rendben van.”

És mit mond a kapitány Molnár Dóráról?

Molnár Dóra Forrás: MÚSZ

„Ő a váltóban tartalék volt,

egyedül kétszáz háton indult, és kiválóan versenyzett. Továbbment a középdöntőbe, ott jelentősen javított az idején,

megközelítette az egyéni csúcsát ebben a lassú medencében, vagyis jól szerepelt Dóri is.”

(Kiemelt képünkön: Ábrahám Minna Forrás: MÚSZ)