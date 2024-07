Úszás: a szerda Ábrahám-arannyal indult, Jackl újabb Eb-érmet nyert

A keddi pazar nyitány – Jackl Vivien 400 vegyesen aratott diadala – után a szerda is jeles magyar nappá lényegült át az úszók korosztályos kontinensviadalán, amelyen a finálék sorát Ábrahám Minna Eb-győzelme vezette fel.

Az UTE 18 éves kitűnősége fő számában eleve esélyesnek számított – pláne hogy az első számú vetélytárs, a betegség miatt visszalépő szegedi Pádár Nikolett ezúttal nem volt ott a mezőnyben –, ezzel együtt bámulatos volt a legjobb nyolc küzdelmében mutatott produktuma.

A négyes pályáról rajtolva elsőként fordult a falnál 50-nél, majd a vezetést végig magabiztosan megtartva 1:57.52 perc alatt ért célba, alig 3 tizedmásodpercnyivel gyengébb idővel, mint amennyivel a júniusi, belgrádi felnőtt Eb-n ezüstöt szerzett, ott és akkor megúszva egyszersmind a párizsi olimpiai részvételt érő szintet is.

Sokat mondó, hogy román riválisát mintegy másfél, az alapvetően kétszáz hátas, de sprintben is kiváló honfitársnőjét, a 18. születésnapját a múlt hónap végén ünneplő budafókás Molnár Dórát (1:59.45) pedig csaknem két másodperccel előzte meg.

Az egyszerre két magyar medált is hozó első döntő után a női 50 hát fináléja irányította újból a figyelmünket a vilniusi uszoda 50-es medencéjére, ahol Komoróczy Lora tempózott a dobogóért, de ezúttal ez nem jött össze neki: az Iron Swim vízi vágtázójának most be kellett érnie a hatodik hellyel (28.55 mp). Jó két hete, a szerb fővárosban a felnőttek között Európa-bajnoki negyedik lett az egyhosszas számban, egyéni csúcsot jelentő 28.02 másodperccel. Ez Vilniusban ezüstérmet ért volna...

A folytatásban elődöntős küzdelmek követték egymást, s a rajthoz szólítottak között megint ott volt Komoróczy is, aki a hát után pillangón próbált javítani. A 100 méter mezőnyének legjobb 16-ja közé a kilencedik idővel került be, a döntőbe jutás viszont már nem sikerült: balszerencsés kilencedikként (1:00.13) csak az első tartalék szerepét kapta meg. Távol volt a döntőtől Kovács Botond is 200 vegyesen, miután az elődöntőben a két futam alapján a 13. hely lett az övé (2:04.15).

Az esti döntők közül először a férfi 200 pillangóéban volt alkalmunk honfitársért szurkolni, s megérte:

Antal Dávid, aki hatodik idővel lett finalista, bronzérmet érő teljesítménnyel rukkolt elő.

Hatalmas küzdelmet vívott román és szlovák vetélytársával - ők hárman kiemelkedtek a nyolcas mezőnyből -, s végül, ha orrhosszal is, de ők előbb érintették a falat, így harmadik lett a nyírbátoriak tehetsége 1:57.67-es remek idővel.

Késő estére még egy magyar bronz maradt. A 400 vegyes friss Európa-bajnoknője,

Jackl Vivien mutatta meg, hogy fő profilja mellett 1500 gyorson is a kontinens korosztályos legjobbjai közé tartozik. A tatabányaiak 15 esztendős üdvöskéje kiegészítő számában egy brit és egy olasz úszó mögött, 16:19.22 perccel végzett harmadikként.

A szerdai program befejezéseként a 4x100 méteres vegyes gyorsváltók csobbantak vízbe, de a staféták amúgy élvezetes versengésében a magyar négyes nem tudott érdemi szerepet játszani. A Kakuk Koppány, Pápai Olivér, Ábrahám Minna, Molnár Dóra összetételű kvartettünk a hatodik lett 3:30.47 perces idővel.

Az összkép azonban így is mutatós: két nap után 2 arany, s 3 bronz alkotja a magyar éremkollekciót.

(Kiemelt képünkön: Ábrahám Minna a 200 méteres gyorsúszásban nyert Európa-bajnoki címet Forrás: musz.hu)