Vízilabda: a sikertelen kezdés után új fejezet jön az U20-as női vb-n

2025.08.13. 18:03
Az U20-as női vízilabda-válogatott három vereség után az ausztrálok ellen juthat be a brazíliai világbajnokság negyeddöntőjébe.

Három vereséggel zárta a csoportküzdelmeket a magyar U20-as női vízilabda-válogatott a korosztály a brazíliai Salvadorban zajló világbajnokságán.

Sike József együttese a B jelű kiemelt négyesben az amerikaiak (10–11) és az olaszok (8–9) ellen is a hajrában veszítette el a mérkőzését, majd a görögök 15–11-es sikert könyveltek el a mienkkel szemben.

A kezdés tehát nehezen alakulhatott volna ennél rosszabbul, de a torna lebonyolításának köszönhetően még így sem történt semmi helyrehozhatatlan a magyarokkal, csupán annyi, hogy a nyolc közé kerülésért is játszaniuk kell ígéreteinknek.

Magyar idő szerint szerda este kilenc órakor kezdődik az új fejezet a világbajnokságon, amikor is a D csoportot hibátlanul abszolváló, a kínaiakat, a kanadaiakat és a dél-afrikaiakat is magabiztosan felülmúló ausztrál nemzeti csapat lesz válogatottunk ellenfele.

Több hibázási lehetősége azonban nincs a leányainknak, akiket a torna előtt a vb-győzelemre is esélyeseknek tartottak, mint címvédőket.

Az ausztrálok ellen szerezhetnek sikerélményt az U20-as lányok a vb-n Forrás: CBDA

Ugyanis a korosztály legutóbbi legrangosabb világeseményén, 2023-ban a portugáliai Coimbrában aranyérmet érdemelt ki a Benczur Márton által irányított gárda. Persze, akkor a 2003-as születésű játékosok szerepelhettek legidősebbként, most a 2005-ösök játszathatók még a vb-n, így csak nevében címvédő a csapat, amelyben azért öt olyan játékos is van, aki két éve is helyet követelt magának a keretben. A válogatott 2006-os születésű különítménye pedig Sike mesterrel szerzett korábban U15-ös és U17-es Eb-, valamint U16-os vb-aranyat, tehát

a lányok már nem egyszer megmutatták, hogy képesek nyerni.

Hogy a gödörből is van visszaút, arra jól példa a 2023-as U15-ös fiúk Eb-szereplése. Akkor a Juhász Zsolt vezette válogatott szintén három vereséggel kezdett Podgoricában, majd egyre jobb formát mutatva, végül pazar teljesítményt nyújtva érdemelte ki az Eb-trófeát.

A friss felnőtt-vb-ezüstérmes Hajdú Kata jó játékára is szükség lesz a folytatásban Forrás: CBDA

A formaidőzítés tehát igencsak lényeges ebben a nyolc kiemeltet csapatot minden forgatókönyv mellett az egyenes kiesésre szakaszra is életben tartó lebonyolítási rendszerben. Nem lehet kétségünk abban, hogy a magyar U20-as lányok szeme előtt továbbra is a világbajnoki aranyérem lebeg. Sike József a vb előtt azt is elmondta, hogy a célt többféle úton is el lehet érni. Most egy hosszabb és rögösebb út áll a lányok előtt (az ausztrálok elleni győzelem esetén a spanyolok jönnek a nyolc között), de még mindig az ő kezükben van a sorsuk.

Az U20-as vb-csapat
Kapusok
Torma Luca, Golopencza Szonja
Mezőnyjátékosok
Batizi Emese, Hajdú Kata, Horváth Luca, Horváth Zsófi, Kardos Dominika, Kardos Laura, Kiss Patrícia, Lendvai Natasa, Lendvay Zoé, Mácsai Eszter, Pogonyi Bíbor, Sóti Lili, Varró Eszter

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)

