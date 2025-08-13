Vízilabda: a sikertelen kezdés után új fejezet jön az U20-as női vb-n

Három vereséggel zárta a csoportküzdelmeket a magyar U20-as női vízilabda-válogatott a korosztály a brazíliai Salvadorban zajló világbajnokságán.
Sike József együttese a B jelű kiemelt négyesben az amerikaiak (10–11) és az olaszok (8–9) ellen is a hajrában veszítette el a mérkőzését, majd a görögök 15–11-es sikert könyveltek el a mienkkel szemben.
A kezdés tehát nehezen alakulhatott volna ennél rosszabbul, de a torna lebonyolításának köszönhetően még így sem történt semmi helyrehozhatatlan a magyarokkal, csupán annyi, hogy a nyolc közé kerülésért is játszaniuk kell ígéreteinknek.
Magyar idő szerint szerda este kilenc órakor kezdődik az új fejezet a világbajnokságon, amikor is a D csoportot hibátlanul abszolváló, a kínaiakat, a kanadaiakat és a dél-afrikaiakat is magabiztosan felülmúló ausztrál nemzeti csapat lesz válogatottunk ellenfele.
Több hibázási lehetősége azonban nincs a leányainknak, akiket a torna előtt a vb-győzelemre is esélyeseknek tartottak, mint címvédőket.
Ugyanis a korosztály legutóbbi legrangosabb világeseményén, 2023-ban a portugáliai Coimbrában aranyérmet érdemelt ki a Benczur Márton által irányított gárda. Persze, akkor a 2003-as születésű játékosok szerepelhettek legidősebbként, most a 2005-ösök játszathatók még a vb-n, így csak nevében címvédő a csapat, amelyben azért öt olyan játékos is van, aki két éve is helyet követelt magának a keretben. A válogatott 2006-os születésű különítménye pedig Sike mesterrel szerzett korábban U15-ös és U17-es Eb-, valamint U16-os vb-aranyat, tehát
a lányok már nem egyszer megmutatták, hogy képesek nyerni.
Hogy a gödörből is van visszaút, arra jól példa a 2023-as U15-ös fiúk Eb-szereplése. Akkor a Juhász Zsolt vezette válogatott szintén három vereséggel kezdett Podgoricában, majd egyre jobb formát mutatva, végül pazar teljesítményt nyújtva érdemelte ki az Eb-trófeát.
A formaidőzítés tehát igencsak lényeges ebben a nyolc kiemeltet csapatot minden forgatókönyv mellett az egyenes kiesésre szakaszra is életben tartó lebonyolítási rendszerben. Nem lehet kétségünk abban, hogy a magyar U20-as lányok szeme előtt továbbra is a világbajnoki aranyérem lebeg. Sike József a vb előtt azt is elmondta, hogy a célt többféle úton is el lehet érni. Most egy hosszabb és rögösebb út áll a lányok előtt (az ausztrálok elleni győzelem esetén a spanyolok jönnek a nyolc között), de még mindig az ő kezükben van a sorsuk.
(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)