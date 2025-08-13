Vízilabda: a görögöktől is kikapott az U20-as női válogatott a vb-n

Továbbra is nyeretlen az U20-as női vízilabda-válogatott a brazíliai Salvadorban zajló korosztályos világbajnokságon.

Sike József együttese az amerikaiktól és az olaszoktól elszenvedett egygólos vereség után

a görögöktől 15–11-re kapott ki

a B jelű csoportban. A válogatott a nyolc közé jutásért szerda este az ausztrálokkal játszik.

U20-AS VILÁGBAJNOKSÁG, SALVADOR (BRAZÍLIA)

3. csoportmérkőzés

GÖRÖGORSZÁG –MAGYARORSZÁG 15–11 (6–1, 4–3, 3–5, 2–2)

Gólszerzők: Mácsai 3, Hajdú 3, Kardos L. 2, Pogonyi 1, Lendvay 1, Kardos D. 1



Az U20-as vb-csapat

Kapusok

Torma Luca, Golopencza Szonja

Mezőnyjátékosok

Batizi Emese, Hajdú Kata, Horváth Luca, Horváth Zsófi, Kardos Dominika, Kardos Laura, Kiss Patrícia, Lendvai Natasa, Lendvay Zoé, Mácsai Eszter, Pogonyi Bíbor, Sóti Lili, Varró Eszter

(Kiemelt kép forrása: CBDA)