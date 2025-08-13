Sportrádió

Vízilabda: a görögöktől is kikapott az U20-as női válogatott a vb-n

2025.08.13. 11:31
Az U20-as női vízilabda-válogatott a harmadik, görögök elleni csoportmeccsét is elveszítette a brazíliai vb-n.

Továbbra is nyeretlen az U20-as női vízilabda-válogatott a brazíliai Salvadorban zajló korosztályos világbajnokságon.

Sike József együttese az amerikaiktól és az olaszoktól elszenvedett egygólos vereség után

a görögöktől 15–11-re kapott ki

a B jelű csoportban. A válogatott a nyolc közé jutásért szerda este az ausztrálokkal játszik.

U20-AS VILÁGBAJNOKSÁG, SALVADOR (BRAZÍLIA)
3. csoportmérkőzés
GÖRÖGORSZÁG –MAGYARORSZÁG 15–11 (6–1, 4–3, 3–5, 2–2)
Gólszerzők: Mácsai 3, Hajdú 3, Kardos L. 2, Pogonyi 1, Lendvay 1, Kardos D. 1

Az U20-as vb-csapat
Kapusok
Torma Luca, Golopencza Szonja
Mezőnyjátékosok
Batizi Emese, Hajdú Kata, Horváth Luca, Horváth Zsófi, Kardos Dominika, Kardos Laura, Kiss Patrícia, Lendvai Natasa, Lendvay Zoé, Mácsai Eszter, Pogonyi Bíbor, Sóti Lili, Varró Eszter

(Kiemelt kép forrása: CBDA)

 

 

