Kézilabda: Faragó Lea Esztergomban is megállná a helyét

A berobbanás évada volt a 2023-2024-es a 19. születésnapját éppen ma ünneplő átlövőnek, Faragó Leának, aki az első NB I-es idényében remekül játszott a NEKA csapatában: a bajnokság legeredményesebb utánpótláskorú kézilabdázója lett (23 meccsen 125 gól), és a teljes mezőnyt tekintve is az egyik legtöbb találatot jegyezte.

Teljesítményével Szilágyi Zoltánnak, a junior női kézilabda-válogatott szövetségi edzőjének a figyelmét is felkeltette, így tavasszal első alkalommal kapott meghívást a korosztályos nemzeti csapat összetartására. Az együttesbe hamar be is verekedte magát, ennek megfelelően az Észak-Macedóniában megrendezett junior-vb-re is meghívást kapott, a végül ezüstéremmel záró válogatottnak pedig fontos eleme lett, ráadásul a torna All Star-csapatába is beválasztották.

„Utólag már pozitívan tekintek vissza az eseményre, a döntő után közvetlenül viszont természetesen csalódottak voltunk, sosem jó elveszíteni egy ilyen döntőt; aranyérmet akartunk szerezni.

Mostanra viszont leülepedtek az érzelmek, és nagyon örülünk az eredménynek

– mondja Faragó. – Az egyéni díjra egyáltalán nem számítottam. Emlékszem, a csapattársaim mondták a finálé után, hogy engem is kiválasztottak, ami óriási megtiszteltetés és öröm – bár lehet, az aranyérem még nagyobb lett volna. Igyekeztem minél jobban beilleszkedni a csapatba, úgy érzem, ezzel nem volt gond, rengeteget dolgoztunk, hogy minden gördülékenyen működjön.”

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, a fiatal átlövő a következő évadban is az NB I-ben bizonyíthat majd, az Elek Gábor vezette Esztergomi Kézilabda Club játékosaként, amellyel nemrégiben megkezdte a nyári felkészülést.

„Az edzőkérdés sokat nyomott a latba, Gábor komoly szakember, rengeteget lehet tőle tanulni.

Nagy különbség, hogy a legutóbbi évadban nem volt sok felnőttkorú, rutinos csapattársam, ami most megváltozik, eredményes kézilabdázókkal készülhetek, próbálom a lehető legtöbb újdonságot ellesni.

Már az eddigi edzéseken is látszódott, hogy tapasztalt játékosok vesznek körül, igyekszem minél hamarabb beilleszkedni, és segíteni a csapatnak.”

(Kiemelt képünkön: Faragó Lea Forrás: IHF)