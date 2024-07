Kajak-kenu: folytatja a remeklést a hazai utánpótlás

Ha korosztályos kajak-kenu Eb, akkor magyar éremeső – kezdtük három héttel ezelőtt az értékelésünket az U23-as és ifjúsági kajak-kenu Európa-bajnokságról, amin a magyar válogatott 12 arany-, 9 ezüst- és 7 bronzéremmel zárt, ezzel pedig (ismét) megnyerte az éremtáblázatot.

A múlt hét vasárnap befejeződött korosztályos világbajnokság is 28 éremmel zárt a küldöttség, amiből 9 járt az első helyért. Egy évvel ezelőtt az eseményen rekordnak számító 44 medál, közte 25 arany landolt magyar nyakban, amit végül nem sikerült megközelíteni, de így is a legeredményesebb válogatott lett a magyar, az utánpótlás szövetségi kapitányok pedig elégedetten értékeltek az Utánpótlássportnak.

„Az utánpótlás esetében jönnek-mennek az évfolyamok, folyamatosan változik a mezőny.

Mindig meg kell újulni, hogy lehető legeredményesebbek legyünk.

Elégedettek lehetünk, szép versenyzéseket és győzelmeket láttunk. Nagyon fiatal sportolókról beszélünk, akik még nem minden esetben tudják kihozni magukból a maximumot, még tanulják a nemzetközi versenyzést – mondja Makrai Csaba, a kajakosok vezetője, aki korábban elmondta az oldalunknak, hogy az Eb-n a második számú válogatott szerepelt a szakágban, míg a vb-re az első utazott el. – Több nemzet is meglépte már ezt, hogy az Eb-re nem a legjobb csapatukkal mentek, ilyenek például a németek is. A kontinensviadalon nem vettek részt az oroszok és a fehéroroszok, a vébén viszont igen – összességében nagyon erős mezőny gyűlt össze. Olyanokat is figyelhettünk, akik az olimpián is elindulnak, azoknak ez felkészülési állomás volt.”

A kenusaink idén több érmet szereztek, a kajakosok 13 medálja mellé ők 15-öt tettek.

„Ki lehet jelenteni, hogy az eredményességünket megőriztük. A tavalyi, rekordszámú érmet idén nem sikerült tovább javítani, de ez nem is cél, nem is lehetséges – veszi át a szót a kenusok kapitánya, Foltán László. – Utánpótlásról beszélünk, első éves ifjúsági versenyzők is érkeztek a csapatba, akik esetében nagy öröm, hogy dobogóra álltak. Óriási volt a mezőny, hetvenöt országból érkeztek sportolók, így például az, hogy Gyányi Milán az Eb után a vébén is harmadik tudott lenni ezer egyesben, remek siker. Ez egyébként több egységünkről is elmondható. Ráadásul

mások mellett az olimpián induló brazil sráccal is meg kellett küzdeni,

ami nem kis feladat. A nemzetközi mezőny egyre színesebb, ez fontos a sportágnak és a szakágnak, eközben pedig ott tudunk maradni az első helyen, szoros küzdelemben.”

