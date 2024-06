Ütős testvérpár: Fazekasék kisebb és nagyobb labdával is sikeresek

A tavalyi évhez hasonlóan Fazekas Lizett (11) újra kiválóan szerepelt az U13-as asztaliteniszezők Európa-bajnokságán, ugyanis két évvel fiatalabbként egyesben az elődöntőig menetelt Bukarestben, és csak a későbbi győztes svéd lány állította meg. Így

a High Life SE ígérete bronzérmesként végzett, ezzel megismételte a tavalyi, zágrábi helyezését

(a múlt évben vegyes párosban is felállhatott a dobogó harmadik fokára).

Ám a Fazekas gyerekek közül nem Lizett az egyetlen, aki ütős sportágat űz, és remekel benne, ugyanis 12 éves bátyja, Vencel teniszezőként bontogatja szárnyait. A Tenisz Műhely ötszörös korosztályos magyar bajnok reménysége az idén három U14-es nemzetközi versenyen is döntőt játszott, és abból kettőn győzni tudott. Jelenleg elsőévesként az U14-esek között az előkelő 32. helyen áll a korosztály világranglistáján.

Vencel eddigi legnagyobb sikere, hogy tavaly egyesben és párosban is bronzérmes lett a mallorcai Rafa Nadal Akadémián rendezett, szezonzáró U12-es elittornán,

amelyre kizárólag a legjobb európai játékosok kaptak meghívást.

„Mindketten jó adottságokkal vannak megáldva ahhoz, hogy sikeresek legyenek a saját sportágukban, de önmagában a tehetség kevés lenne, emellett rendkívül szorgalmasak is. Sokat dolgoznak azért, hogy folyamatosan fejlődjenek – kezdte az Utánpótlássportnak a korábbi válogatott pingpongozó édesapa, Fazekas Péter, aki egyébként Lizett edzője is. – Szintén nagyon fontos, hogy stabil háttér áll mögöttük, és amikor ezt mondom, nem pusztán ránk, a szülői támogatásra gondolok, hanem például arra az edzői stábra is, amely Selmeci Petra vezetésével Vencel mögött áll a Tenisz Műhely és a szövetség jóvoltából. Számára egyébként az elmúlt egy év hozta el az igazi áttörést, amikor is elkezdtek jönni a jelentősebb eredmények.”

Hozzátette, bár a sikeresség közös a két testvérben, a karakterük különböző.

Vencel rendkívül elszánt és alázatos, bármit kérnek tőle az edzők, azt ő kérdés nélkül végrehajtja.

Iszonyatosan elhivatott, nagyon erős belső motiváció fűti, és mindent megtesz azért, hogy egy napon profi tényleg teniszező váljon belőle. Ehhez képest Lizi kicsit másfajta személyiség, mert amikor ott van az edzésen, lelkesen végzi a feladatát, és tudatosan készül, ráadásul pozitív tulajdonsága, hogy kiváló versenyző típus is, ugyanakkor nála nem minden a pingpong körül forog a nap huszonnégy órájában.

Lizit inkább ösztönös tehetségként tudnám jellemezni.

Természetesen igyekszünk mindkettejük karrierjét tudatosan, tervszerűen építgetni úgy, hogy közben ne hajtsák túl magukat, és a kiégés veszélye semmiképpen ne álljon fenn. Én alapvetően az elvégzett munkában hiszek, de persze próbáljuk megtalálni az arany középutat, hogy a mennyiség ne menjen a minőség rovására.”

Az U13-as Eb-n szerzett bronzérme után Lizettet júliusban az idősebbek, az U15-ösök Európa-bajnokságon is láthatjuk majd játszani, míg Vencelnek a nyári időszak fő versenye az U14-es egyéni, illetve csapat Európa-bajnokság lesz.

(Kiemelt képen balról: Fazekas Vencel, az édesapa, Péter és Lizett)