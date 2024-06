Tenisz: fontos fokmérő a Grand Slam-torna, de nem az egyetlen

Udvardy Luca tavalyi Roland Garros-szereplése óta nem láthattunk magyar juniorkorú teniszezőt a Grand Slam-tornák egyikén sem a korosztályos mezőnyben, és ez egy így lesz most Párizsban is, ahol vasárnap elrajtol a juniorok versenye a francia nyílt bajnokság idei juniortornája. A magyar játékosok közül – az U18-as világranglistán elfoglalt pozíciók alapján – senkinek nem sikerült bekerülni sem a főtábla, sem a selejtező mezőnyébe. Mennyire aggasztó tendencia ez, hogy a mieink nem képviseltetik magukat a legmagasabb szinten nemzetközileg? Vagy csak átmeneti visszaesésről beszélhetünk?

Persze a Grand Slam-indulás fontos lépcsőfok a juniorok között is, de nem az egyetlen fokmérő, ami megítéli az utánpótlásunk minőségét

– kezdte Kisantal Péter, a fiúutánpótlásért felelős válogatott edző az Utánpótlássportnak. – Pillanatnyilag a fiúk közül az utolsó éves Jilly Ádám áll a legelőrébb, méghozzá a 118. helyen az U18-as világranglistán, mostanában sokat jött fel a rangsorban, viszont nála már elsősorban abban kell gondolkozni, hogy a felnőttkorosztályba való átmenetét segítsük. A fiúk közül pillanatnyilag a 175. Kincses Kolosnak van a legnagyobb esélye, hogy a közeljövőben Grand Slam-tornán induljon, mivel ő még jövőre is juniorkorú marad. Ha sikerülne egy-két ITF-tornán jól teljesítenie, akár győznie, akkor nagyot léphetne előre, és remélhetőleg akkor 2025-ben már Melbourne-ben, vagy legkésőbb Párizsban, a Roland Garroson láthatjuk őt a legjobbak között. Az U16-os korosztályból Kovács Marcellt tudom kiemelni, aki már bontogatja szárnyait az idősebbek mezőnyében is, és ha megfelelően ütemben fejlődik, két év múlva akár odaérhet a junior Grand Slam-versenyek szintjére is. Az idei fő verseny a fiatalok számára a közelgő egyéni, illetve csapat Európa-bajnokság lesz. A fiúk gőzerővel készülnek és járják a nemzetközi versenyeket, hogy a nyári kontinensviadalokon majd a lehető legjobb formában játszanak.”

Hozzátette, az elmúlt időszakban Sávolt Attila szakmai igazgató vezetésével egy új központi stratégia mentén kezdték el felépíteni az utánpótlás-nevelés struktúráját.

„A legkisebbektől kezdve – gondolok itt az U10-es és U12-es korosztályra – kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az igazán nagy ígéreteink megkapják a szükséges szakmai támogatást minden téren.

Az egyik legfontosabb kérdéskör a nemzetközi versenyeztetés. Ebben igyekszünk most a közeljövőben előrelépni, és tudatosabban menedzselni a fiatalokat.

Mert, ha már a fiatalabb korban tapasztalatokat szereznek, és jó eredményeket érnek el a játékosaink, akkor utána az U14-es és az U16-os korosztálynak kedvezőbb helyzetből, jobb ranglistás helyezésekkel vághatnak neki, ami az előmenetelük és a hosszú távú töretlen fejlődésük szempontjából elengedhetetlen.”

Elmondta, ennek a folyamatnak már kezd látszani is az eredménye néhány játékos esetén is.

Az U14-es korosztály kiemelt ígérete, Fazekas Vencel például jól veszi az akadályokat a korosztályos Tennis Europe-versenyeken, ráadásul idén már tornákat is nyert.

Ugyanakkor Fazekason kívül kiemelném még az U14-esek közül Mokán Damjánt is, aki szintén nagy tehetség. Az U12-esek között Rekedt-Nagy Zoltán és Szűcs Milán a két legjobbunk jelenleg, mindketten megmutatták már, hogy a korosztályuk legjobb európai játékosaival is felveszik a versenyt. Összességében jó úton haladunk, elindult az építkezés, lelkesen és elhivatottan dolgoznak a fiatalok. Alapvetően megvan a szükséges szakmai háttér is a gyerekek támogatásához, szóval bízunk benne, hogy ez a munka mihamarabb beérik, minél több jutnak el majd profi szintig, és lesznek sikeres játékosok a felnőttek között is. A „nagyok” közé fellépve sokszor nagyon nehéz az átmenet, éppen ezért a közelmúltban elindítottunk az úgynevezett kiemelt junior programot, amelynek a legfőbb célja, hogy a tizenhat-huszonegy év közötti fiatalokat jobban támogassuk, és megadjuk nekik a lehetőséget, hogy minél több alacsonyabb kategóriás, felnőtt ITF-tornán induljanak, hiszen csak így tudnak előrelépdelni, és idővel Fucsovics Márton és Marozsán Fábián nyomdokaiba lépni.”

A lányok közül a 202. helyen álló Molnár Kitti és a 216. Bíró Melinda áll a legjobban a junior-világranglistán.

Bíró Melinda Forrás: MTSZ

„Bár jelenleg nincs olyan juniorkorú leány játékosunk, aki a Grand Slam-tornán indulhatna, de azt gondolom, hogy ez csak pillanatnyi állapot – mondta Gulyás István szövetségi edző a lányok helyzetéről. – Önmagában emiatt nem jelenthetjük ki, hogy visszaesett volna a leányutánpótlásunk. Nyilván, a mennyiséget illetően nincs olyan nagy létszámú játékosállományunk, mint a tenisz nagyhatalmak országainak. Nyilván mindig akad egy-egy kevésbé eredményes évjárat, de jó adottságú, kiemelkedő képességű reménységeink továbbra is akadnak. Pillanatnyilag talán több ilyen tehetség van a fiatalabb korosztályokban, az U16-osok és az U14-esek között, mint az U18-asok mezőnyében. Ugyanakkor az összképet illetően szerintem nincs ok az aggodalomra.

Az utánpótlás-nevelésben egyébként sem a junior GS-részvétel a végcél, hanem elsősorban hosszú távú játékosfejlesztési programban kell gondolkodnunk, amelynek végeredményképpen a WTA-ranglistán topszázas játékosokat szeretnénk kinevelni.

Mindemellett azt is látni kell, hogy hiába eredményes valaki a korosztályos Grand Slameken, az még nem jelent garanciát a későbbi sikerességre a felnőttek között. A hosszú évek tapasztalatai azt mondatják velem, hogy nem feltétlenül a legeredményesebb juniorok lesznek aztán a legjobb felnőtt teniszezők is. Többféle út vezethet a sikeres profi pályafutásig. Sokszor nagyon különböző ütemben halad az egyes játékosok egyéni fejlődése.”

Az év elején még úgy tűnt, hogy a 2006-os születésű Molnár Kittinek és a 2007-es Bíró Melindának idén még lehet esélye arra, hogy beférjen a selejtező mezőnyébe a Roland Garroson vagy Wimbledonban.

„Azonban Molnárnak az elmúlt időszakban végül nem sikerültek olyan jól a versenyek, hogy ez összejöjjön, Bíró pedig időközben könyöksérülést szenvedett, amely megtörte a lendületét.

Melindának – mivel ő még jövőre is juniorkorú lesz – a GS-indulás továbbra is reális cél,

míg az egy évvel idősebb Kitti a nyári Európa-bajnokságok után már a felnőttversenyek felé fog kacsintgatni.”

A fiatalabb korosztályokból az ebben a hónapban 15 éves Nemcsek Gréta az, aki mindenképpen az élre kívánkozik, mint hatalmas ígéret.

A 14 éves Nemcsek Gréta már négy junior ITF-tornagyőzelemnél jár egyesben Fotó: totaltenisz.hu

„Tavaly párosban U14-es Európa-bajnok lett Kálmán Lucával közösen, és eközben egyéniben is szépen fejlődik, az elmúlt hónapokban több junior ITF-tornán is győzött, szóval Gréta előtt mindenképpen fényes jövő állhat.

Ha junior Grand Slam-szintről beszélünk, Gréta két éven belül mindenképpen eljuthat odáig.

Nemcsek és a már szintén említett Kálmán Luca mellett Kardos Lora és Beviz Lujza szintén bizonyított több junior ITF-versenyen. Óriási a konkurenciaharc nemzetközi szinten a sportágunkban, de természetesen igyekszünk a lányokat, mint Magyar Tenisz Szövetség különböző programokon keresztül segíteni mind a felkészítésben, mind a versenyeztetésben. Az U12-es korosztálytól kezdve a felnőttekig bezárólag átfogó koncepcióban kell gondolkodnunk, amikor a játékosokkal foglalkozunk. Az elmúlt időszakban sikerült is kialakítanunk azt a programot, amelynek keretén belül nagyobb létszámú játékosokat tudunk edzésekre meghívni, illetve nemzetközi versenyeken utaztatni.

Látszanak már az elmúlt évek pozitív tendenciái, de még nagyon sok a tennivalónk."

(Kiemelt képen: Kincses Kolos Forrás: Tennis Europe)