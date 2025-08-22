„Mindenki beletette a melót a győzelembe, és az i-re Gavrics tette fel a pontot”

„Gavrics nagyon jól játszott, gólokat rúgott, így kell ezt csinálni. Klasszis mérkőzés volt, mindenki beletette a melót a győzelembe, és az i-re ő tette fel a pontot” – dicsérte a duplázó csatárt, illetve az ETO csapatmunkáját Csinger Márk.

Videónkban a védő arról is beszél, hogyan értékeli a védelem hatékonyságát, illetve azt is elmondja, mennyire találta kapura veszélyesnek Bolla Bendegúz játékát. Zseljko Gavrics ugyancsak beszél a Rapid Wien elleni 2–1-es győzelemről, de legfőképp előretekint a jövő csütörtöki visszavágóra.