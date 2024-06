Röplabda: halmozzák az aranyakat a kecskemétiek az up-bajnokságokban

Az elmúlt években rendre kiválóan szerepelnek a kecskeméti fiú röplabdázók az utánpótlás-bajnokságokban: 2021-ben három, 2022-ben és 2023-ban egyaránt egy-egy korosztályos bajnoki elsőséggel zártak. A KESI-aranyakból idén sincs hiány eddig, hiszen a klub fiataljai nemrég az U20-as és U15-ös országos döntőt is megnyerték.

Mióta tizenhat évvel ezelőtt megalakult a Kecskeméti Sportiskola, és a jelenlegi formájában zajlik a képzésünk, ez lehet a legsikeresebb évadunk

– mondta Fritz Ágnes, a KESI sportszakmai vezetője az Utánpótlássportnak. – A fiúk két aranya mellett még mindenképpen említésre méltó az U15-ös lányaink jó szereplése is, ők az ötödik helyen zártak az országos döntőben. Amikor hét évvel ezelőtt a röplabdasport is bekerült a látványcsapatsportágak közé, a kiemelt TAO-támogatási rendszerbe, mi akkor elkezdtünk egy építkezési folyamatot, amelynek során sikerült a szakmai hátteret stabilizálni, megerősíteni, és a minőségi munka láthatóan kezd beérni.

Örömteli módon a fiúk évek óta szállítják a szebbnél szebb eredményeket, miközben a lányok is kezdenek felzárkózni az élmezőnyhöz.

Ugyanakkor azt vallom, hogy a bajnoki címeknél sokkal fontosabb az odáig vezető út. Látni, hogy milyen jelentős fejlődésen mennek keresztül a játékosok, és hogy közülük egyre többen beverekszik magukat az utánpótlás-válogatottakba.”

És vajon mégis mi a titok a sorozatos remek szereplés mögött?

„Nincs különösebb titok. Aszerint a modell szerint dolgozunk, amelyet anno Dunszt Ferenc, Beregszászi Szabolcs és Dunszt István mesteredzők kitaláltak, ami azt jelenti, hogy tizenkét edzőnk egyébként testnevelő tanárként is dolgozik különböző kecskeméti iskolákban, és ez a toborzás szempontjából nagyon előnyös, hiszen az iskolák egyben a mi bázisintézményeink is.

Más klubokhoz képest mi fiatalabb korban ki tudjuk választani a jó képességű gyerekeket,

és a felkészült edzői gárdánknak köszönhetően aztán a minőségi képzést is megkapják a fiatalok. Emellett a jövőkép is adott az igazán tehetséges játékosok előtt, hiszen az Extraligában szereplő, a Magyar-kupában idén bronzérmes Kecskeméti RC felnőtt férficsapatában tizenketten is helyi nevelésűként szerepelnek, vagyis a sportiskola növendékei. Közülük hatan pedig az U20-as bajnoki címből is kivették a részüket.”

A hét végén rendezik az U17-es és U13-as országos döntőt, amelyben szintén érdekeltek a KESI együttesei, és tovább gyarapíthatják az elsőségek számát.

(Kiemelt képen: a Kecskeméti Sportiskola U20-as bajnok férficsapata Forrás: KESI)