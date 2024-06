Kosárlabda: a Csata DSE serdülő leányai elbírták az esélyesség terhét

Mint arról beszámoltunk, a Csata DSE győzött a serdülő leány kosárlabda-bajnokság fináléjában, miután az aranyéremért 67–42-re legyőzte az UNI Győrt a budapesti Gabányi László Sportcsarnokban. Ezzel Tursicsné Iván Krisztina tanítványai veretlenül, mind a 31 meccsüket megnyerve lettek bajnokok az U14-esek között. A sikerben oroszlánrészt vállalt Székely Lia, aki a döntőben 12 ponttal, 15 lepattanóval és 2 blokkal végzett, minek köszönhetően a legvégén a legértékesebb játékosnak (MVP) is megválasztották, továbbá a nyolcas torna All Star-csapatába is beválogatták.

„Öt évvel ezelőtt kezdtük el a közös munkát a lányokkal, és a csapat magja azóta is egyben maradt, így az összeszokottság és egységesség mindenképpen nagy előnyünk az ellenfelekkel szemben – mondta Székely az Utánpótlássportnak. – Az évek alatt keményen dolgoztunk minden egyes edzésen, hogy idáig eljussunk, és végül a munka meghozta az eredményét. Az edzőnknek, Krisztának rengeteget köszönhetünk, hatalmas szerepe van benne, hogy ilyen jó csapat vált belőlünk.

Az elmúlt hetekben már mindenki alig várta a nyolcas döntőt, szerettünk volna jól teljesíteni, és győzni.

A Győr elleni finálé előtt nagyon izgultunk, mert bár tudtuk, hogy mi vagyunk az esélyesek, és papíron jobbak vagyunk nálunk, mivel a szezon során korábban már többször is megvertük őket, viszont döntőben játszani teljesen más helyzet, sokkal nagyobb a tét. Ráadásul kicsit éreztük is magunkat a terhet, ugyanis előzetesen mindenki minket tartott a favoritnak, de végül sikerült ezzel a nyomással megbirkóznunk, a kezdeti izgatottság után már nyugodtabban tudtunk játszani."

Székely Lia lett a serdülő leány döntő MVP-je Forrás: BEAC

A 2010-es születésű Lia – aki a felnőtt női válogatott korábbi szövetségi kapitányának, Székely Norbertnek a lánya – az országos döntő során három meccsen is dupla-duplát ért el.

A Diósgyőr elleni elődöntőben sajnos nem ment olyan jól a játék, mint ahogyan elvártam volna magamtól, és ez adott némi extra motivációt, hogy a másnapi döntőben ismét bizonyítsak.

Örülök, hogy ez végül összejött, és az aranyérem mellett egyéni díjakban is részesülhettem. Igyekeztem mindent megtenni a négy nap során, hogy az All Star-csapatba beválasszanak, a győzelmen túl ez volt a másik nagy célom. Azonban arra egyáltalán nem gondoltam, hogy végül esetleg az MVP-elismerést is én kaphatom meg. Kicsit meglepődtem, de annál boldogabb voltam, amikor átvehettem a trófeát."

(Kiemelt képet készítette: Horváth Enikő/BEAC)