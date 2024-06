Evezés: nagy utat tett meg 3 év alatt az U19-es Eb-3. magyar duó

„A váltottevezős kettesünk tagjai az MTK-ból érkeznek, Szente Dóra és Bagdács Szonja is jó fizikumú versenyző; a mezőnyükben mindössze hét egység indul, így ha egyet megelőznek, már A-döntősök lesznek, amiben pedig már bármi megtörténhet” – mondta a lengyelországi U19-es evezős Európa-bajnokság előtt az utánpótlás szövetségi kapitány, Pergel László az Utánpótlássportnak; a lányok végül nem csak kvalifikálták magukat a legjobb hatba, de a dobogó alsó fokára is felállhattak.

A fővárosi evezősök edzője, Polivka Dóra szerint nagy utat tettek meg a lányok az eddigi legnagyobb sikerükig.

„Három és fél-négy éve eveznek, én három esztendeje foglalkozom velük. Akkoriban még csak nyolcasban indultak a különböző versenyeken. Szerencsére nagyon jó lánycsapat alakult ki az MTK-ban, a következő évben pedig már sikerült kijutniuk az Olimpiai Reménységek Versenyére, az első sikerek is elérkeztek – emlékszik vissza a szakember. – Tavaly már a Jeunesse-kupára is eljutottak, ami a vébé és az Eb után a legfontosabb ifjúsági világverseny evezésben; ezen két bronzérmet szereztek. Ezen felbuzdulva idén még komolyabb célokat fogalmaztunk meg, ki akartunk jutni az Eb-re. Négyesben versenyeztek volna eredetileg, ám megváltozott a felállás, ketten maradtak, így kellett készülnünk az évad legfontosabb versenyeire.”

Lengyelországban ennek ellenére is bizonyított a páros.

„Ahogyan Pergel László említette, nagyon jó fizikumú evezősökről van szó, emellett

remek versenyzőtípusok – ez az igazi extrájuk. A téthelyzetben tudnak általában maximumot nyújtani.

Emellett kiválóan tudnak együttműködni, ami egy duó esetében nem hátrány. Az Eb előtt a legtöbb rivális egységet nem ismertük, ám voltak korábban már komoly eredményt elérő sportolók is a többi hajóban, nem számítottunk gyenge mezőnyre. Az előfutamban viszont már látszódott, hogy akár az érem is meglehet, ez is volt a cél a finálé előtt; óriási volt az öröm a futam után, szerintem azóta sem tudták teljesen feldolgozni a történteket. A három év alatt majdnem a nulláról jutottak idáig a lányok, ami hatalmas büszkeség, gyorsan fejlődnek, úgyhogy bízunk a sikeres folytatásban. Jó lenne ott lenni a vébén is majd, addig is igyekszünk minél több tapasztalatot gyűjteni a nemzetközi mezőnyben!”

(Kiemelt képünkön balról: Szente Dóra, Polivka Dóra és Bagdács Szonja Forrás: MESZ)