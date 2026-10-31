Harry Kane: Még nem fogtam fel teljesen, mi is történik velem

Mint ismert, 2026-ban Harry Kane nyerte el az Aranylabdát 28 ponttal megelőzve Kylian Mbappét. „Azt hiszem, még nem fogtam fel teljesen, mi is történik velem. Még mindig próbálom feldolgozni az egészet. Őszintén szólva nagyon nehéz teljes mértékben felmérni egy ilyen jelentős díj jelentőségét, különösen akkor, ha még aktív játékos vagy” – mondta a Bayern München támadója a France Footballnak adott interjújában.

„Csak az ilyen eseményeken való részvétel, valamint Cristiano Ronaldo, Lionel Messi és a múlt nagy legendáinak látványa révén kezded megérteni, hogy ez valójában mit is jelent” – folytatta Kane.

Az angol válogatott játékos arról is beszélt, mit érzett akkor, amikor kihirdették győztesnek: „Ideges voltam, nagyon ideges. A szívem vadul vert. Ez teljesen másfajta nyomás, mint amit egy nagy mérkőzés előtt érzel, amikor tudod, hogy jó játékkal vagy egy góllal befolyásolhatod az eredményt. Abban a pillanatban, amikor Ronaldo éppen be akarta jelenteni a győztest, úgy éreztem, mintha húsz percig húzta volna a feszültséget. Amikor kimondta a nevemet, egyszerre árasztottak el az érzelmek: megkönnyebbülés, boldogság… Nem igazán tudtam, hogyan reagáljak. Teljesen elárasztottak az érzelmek. Ilyet még sohasem éltem át.”