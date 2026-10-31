Harry Kane: Még nem fogtam fel teljesen, mi is történik velem

B. A. P.B. A. P.
2026.10.31. 10:14
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Harry Kane nyerte a 2026-os Aranylabdát (Fotó: Getty Images)
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Aranylabda Aranylabda 2026 Harry Kane
A 2026-os Aranylabda-díj átvétele után Harry Kane a France Footballnak adott interjúban beszélt arról, mit jelent neki az elsimerés.

Mint ismert, 2026-ban Harry Kane nyerte el az Aranylabdát 28 ponttal megelőzve Kylian Mbappét. „Azt hiszem, még nem fogtam fel teljesen, mi is történik velem. Még mindig próbálom feldolgozni az egészet. Őszintén szólva nagyon nehéz teljes mértékben felmérni egy ilyen jelentős díj jelentőségét, különösen akkor, ha még aktív játékos vagy” – mondta a Bayern München támadója a France Footballnak adott interjújában.

„Csak az ilyen eseményeken való részvétel, valamint Cristiano Ronaldo, Lionel Messi és a múlt nagy legendáinak látványa révén kezded megérteni, hogy ez valójában mit is jelent” – folytatta Kane.

Az angol válogatott játékos arról is beszélt, mit érzett akkor, amikor kihirdették győztesnek: „Ideges voltam, nagyon ideges. A szívem vadul vert. Ez teljesen másfajta nyomás, mint amit egy nagy mérkőzés előtt érzel, amikor tudod, hogy jó játékkal vagy egy góllal befolyásolhatod az eredményt. Abban a pillanatban, amikor Ronaldo éppen be akarta jelenteni a győztest, úgy éreztem, mintha húsz percig húzta volna a feszültséget. Amikor kimondta a nevemet, egyszerre árasztottak el az érzelmek: megkönnyebbülés, boldogság… Nem igazán tudtam, hogyan reagáljak. Teljesen elárasztottak az érzelmek. Ilyet még sohasem éltem át.”

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ALAPVONAL. Az egyszerűen nem igaz, hogy az Aranylabda-gála már senkit sem érdekel, az viszont annál inkább, hogy a díj folyamatosan értéktelenedik, mert olyan helyezéseket látunk, amelyeket szakmailag semmivel sem lehet megindokolni.

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„Gratulálok a gála győzteseinek! Mostantól ismét arra összpontosítok, ami igazán fontos: hogy a Barcelona újra trófeákat nyerjen.”

A teljes interjú a France Football novemberi számában jelenik meg.

A 2026-os Aranylabda-szavazás teljes végeredménye:

1. Harry Kane (Anglia, Bayern München) – 1055 pont
2. Kylian Mbappé (Franciaország, Real Madrid) – 1027 pont
3. Lamine Yamal (Spanyolország, Barcelona) – 881 pont
4. Rodri (Spanyolország, Barcelona) – 726 pont
5. Lionel Messi (Argentína, Inter Miami) – 612 pont
6. Hvicsa Kvarachelia (Grúzia, Paris Saint-Germain) – 541 pont
7. Ousmane Dembélé (Franciaország, Paris Saint-Germain) – 418 pont
8. Erling Haaland (Norvégia, Manchester City) – 378 pont
9. Michael Olise (Franciaország, Bayern München) – 296 pont
10. Fabián Ruiz (Spanyolország, Paris Saint-Germain) – 201 pont
11. Jude Bellingham (Anglia, Real Madrid) – 107 pont
12. Pau Cubarsí (Spanyolország, Barcelona) – 101 pont
13. Asraf Hakimi (Marokkó, Paris Saint-Germain) – 65 pont
14. Vitinha (Portugália, Paris Saint-Germain) – 59 pont
15. Declan Rice (Anglia, Arsenal) – 57 pont
16. Ferran Torres (Spanyolország, Paris Saint-Germain) – 44 pont
17. Vinícius Júnior (Brazília, Real Madrid) – 26 pont
18. Marc Cucurella (Spanyolország, Real Madrid) – 16 pont
19. Joao Neves (Portugália, Paris Saint-Germain) – 15 pont
20. Willian Pacho (Ecuador, Paris Saint-Germain) – 12 pont
21. Gabriel (Brazília, Arsenal) – 11 pont
22. Lautaro Martínez (Argentína, Internazionale) – 11 pont
23. Nuno Mendes (Portugália, Paris Saint-Germain) – 8 pont
24. Luis Díaz (Kolumbia, Bayern München) – 8 pont
25. Marquinhos (Brazília, Paris Saint-Germain) – 7 pont
26. Dayot Upamecano (Franciaország, Bayern München) – 5 pont
27. Bruno Fernandes (Portugália, Manchester United) – 5 pont
28. Julián Quinones (Mexikó, al-Kadsziah) – 4 pont
29. Sadio Mané (Szenegál, al-Naszr) – 2 pont
30. William Saliba (Franciaország, Arsenal) – 2 pont

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