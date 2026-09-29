Ázsiai Játékok: két szakítás-világrekord a súlyemelőversenyek záró napján

A sportági viadalsorozatot záró férfiversenyben a 110 kilósok kategóriájában eddig is rekorder, 26 éves üzbég Akbar Djuraev győzött úgy, hogy az első fogásnemben 196-ról 197 kilogrammra javította eddigi legjobb eredményét. Előző csúcsát a tavaly októberi, norvégiai világbajnokságon állította fel.

A legnehezebbeknél, a plusz 110 kilogrammosok súlycsoportjában is szakításban dőlt meg az eddigi világrekord. Az utolsó napi küzdelemben az iraki Ali Ammar ar-Rubajavi állított fel 219 kilóval új csúcsot. Az előző 218 kiló volt, ennyiben állapította meg a nemzetközi szövetség (IWF) e fogásnemben az ez év augusztus elsejétől bevezetett alaprekordot.

A mindkét nemnél egyformán nyolc kategóriában megrendezett nagojai sportági küzdelmekben a Koreai NDK szerepelt messze a legeredményesebben. Az észak-koreaiaknak mind a tíz versenyzőjük dobogón végzett, heten aranyat, ketten ezüstöt szereztek, s egy fejezte be bronzérmesként súlycsoportjában. A csapatból hatan is világcsúcsot elérve diadalmaskodtak.