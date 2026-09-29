Nemzeti Sportrádió

Ázsiai Játékok: két szakítás-világrekord a súlyemelőversenyek záró napján

2026.09.29. 17:38
null
Akbar Djuraev (Fotó: Getty Images)
Címkék
súlyemelés Akbar Djurajev világcsúcs szakítás Ázsiai Játékok
Súlyemelésben két súlycsoportban is szakítás-világcsúcsot hozott a Japánban zajló Ázsiai Játékok keddi napja.

A sportági viadalsorozatot záró férfiversenyben a 110 kilósok kategóriájában eddig is rekorder, 26 éves üzbég Akbar Djuraev győzött úgy, hogy az első fogásnemben 196-ról 197 kilogrammra javította eddigi legjobb eredményét. Előző csúcsát a tavaly októberi, norvégiai világbajnokságon állította fel.

A legnehezebbeknél, a plusz 110 kilogrammosok súlycsoportjában is szakításban dőlt meg az eddigi világrekord. Az utolsó napi küzdelemben az iraki Ali Ammar ar-Rubajavi állított fel 219 kilóval új csúcsot. Az előző 218 kiló volt, ennyiben állapította meg a nemzetközi szövetség (IWF) e fogásnemben az ez év augusztus elsejétől bevezetett alaprekordot.

A mindkét nemnél egyformán nyolc kategóriában megrendezett nagojai sportági küzdelmekben a Koreai NDK szerepelt messze a legeredményesebben. Az észak-koreaiaknak mind a tíz versenyzőjük dobogón végzett, heten aranyat, ketten ezüstöt szereztek, s egy fejezte be bronzérmesként súlycsoportjában. A csapatból hatan is világcsúcsot elérve diadalmaskodtak.

 

súlyemelés Akbar Djurajev világcsúcs szakítás Ázsiai Játékok
Legfrissebb hírek

Ázsiai Játékok: négy súlyemelő-világcsúcs az utolsó előtti napon

Egyéb egyéni
Tegnap, 17:55

Népsport: Az ercsi pincéből a világ tetejére – 75 éve született Baczakó Péter

Népsport
2026.09.27. 09:01

Ázsiai Játékok: újabb világcsúcsok a női súlyemelőknél

Egyéb egyéni
2026.09.26. 10:27

Ázsiai Játékok: a férfiaknál is megvan az első súlyemelő-világcsúcs

Egyéb egyéni
2026.09.24. 21:56

Világcsúcsot úszott a japánok 17 éves tehetsége férfi 200 méter mellen

Úszás
2026.09.24. 11:29

Ázsiai Játékok: ezüstérmes az afgán kerékpárosnő, aki férfinak álcázta magát

Kerékpár
2026.09.23. 15:25

Súlyemelő-világcsúcsok születtek az Ázsiai Játékokon

Egyéb egyéni
2026.09.23. 12:10

Malőr az Ázsiai Játékokon: a déli helyett az észak-koreai himnuszt játszották el

Egyéb egyéni
2026.09.18. 14:54