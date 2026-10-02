Nemzeti Sportrádió

Családon belüli erőszak gyanújával őrizetben egy francia olimpiai bajnok

K. Zs.K. Zs.
2026.10.02. 14:17
Amaury Leveaux (Fotó: Getty Images, 2018)
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úszás Amaury Leveaux erőszak
Őrizetbe vették az olimpiai bajnok francia úszót, Amaury Leveaux-t, amiért a gyanú szerint késsel fenyegette az élettársát és bántalmazta féléves gyermeküket – adta hírül pénteken a Paris Match.

Az esetről a Paris Match alapján beszámoló L'Équipe azt írja, hogy a csecsemőt az úgynevezett „megrázott baba szindrómával” kórházban ápolják; ilyen esetekben nem kizárt a maradandó agykárosodás sem.

A PM úgy tudja, a 40 éves Amaury Leveaux-t kedden vették őrizetbe, csütörtökön meggyanúsították; a hivatalos szervek egyelőre nem kommentálták a sajtóhíreket.

Leveaux annak idején 25 méteres medencében több világrekordot is tartott, de 50 méteres medencében is voltak kiváló eredményei: a francia 4x100-as gyorsváltóval Debrecenben Európa-bajnok (2012), Barcelonában világbajnok (2013), Londonban pedig olimpiai bajnok (2012) lett.

 

úszás Amaury Leveaux erőszak
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