Családon belüli erőszak gyanújával őrizetben egy francia olimpiai bajnok

Az esetről a Paris Match alapján beszámoló L'Équipe azt írja, hogy a csecsemőt az úgynevezett „megrázott baba szindrómával” kórházban ápolják; ilyen esetekben nem kizárt a maradandó agykárosodás sem.



A PM úgy tudja, a 40 éves Amaury Leveaux-t kedden vették őrizetbe, csütörtökön meggyanúsították; a hivatalos szervek egyelőre nem kommentálták a sajtóhíreket.



Leveaux annak idején 25 méteres medencében több világrekordot is tartott, de 50 méteres medencében is voltak kiváló eredményei: a francia 4x100-as gyorsváltóval Debrecenben Európa-bajnok (2012), Barcelonában világbajnok (2013), Londonban pedig olimpiai bajnok (2012) lett.