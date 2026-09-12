Szombaton három érmet szereztek a mieink a paraúszó Eb-n

A Magyar Paralimpiai Csapat közösségi oldal beszámolója szerint a háromszoros paralimpiai bajnok Konkoly Zsófia 100 méter háton az S9-es kategóriában, míg Száraz Evelin 100 méter mellen az SB6-os döntőben lett második.

Az utolsó magyar érdekeltségű fináléban Iván Bence volt érdekelt, aki ugyancsak 100 méter mellen az SB6-os kategóriában bronzérmesként zárt.

A kontinensviadalon 11 magyar úszó szerepelt, a küldöttség két arany-, hat ezüst- és öt bronzéremmel zárt.