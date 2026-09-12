Nemzeti Sportrádió

Szombaton három érmet szereztek a mieink a paraúszó Eb-n

2026.09.12. 19:19
null
Konkoly Zsófia (Fotó: Szabó Miklós, archív)
Címkék
paraúszás Száraz Evelin Konkoly Zsófia
A magyar sportolók három érmet – két ezüstöt és egy bronzot – nyertek a paraúszó Európa-bajnokság szombati záró napján, a törökországi Kocaeliben.

A Magyar Paralimpiai Csapat közösségi oldal beszámolója szerint a háromszoros paralimpiai bajnok Konkoly Zsófia 100 méter háton az S9-es kategóriában, míg Száraz Evelin 100 méter mellen az SB6-os döntőben lett második.

Az utolsó magyar érdekeltségű fináléban Iván Bence volt érdekelt, aki ugyancsak 100 méter mellen az SB6-os kategóriában bronzérmesként zárt.

A kontinensviadalon 11 magyar úszó szerepelt, a küldöttség két arany-, hat ezüst- és öt bronzéremmel zárt.

 

paraúszás Száraz Evelin Konkoly Zsófia
Legfrissebb hírek

A magyarok két érmet nyertek pénteken a paraúszó Eb-n

Úszás
Tegnap, 18:09

A magyarok négy érmet, köztük két aranyat nyertek a paraúszó Eb-n

Úszás
2026.09.09. 19:44

Pap Bianka ezüstérmes, Konkoly Zsófia bronzérmes lett 200 méter vegyesen a paraúszó Eb-n

Úszás
2026.09.08. 19:54

Paraúszó Eb: Illés Fanni bronzérmes

Úszás
2026.09.07. 21:30

Visszavonult minden idők legsikeresebb brit paralimpikonja

Úszás
2026.07.09. 10:18

Magyar érmek a paraúszók barcelonai világkupáján

Úszás
2026.03.24. 11:52

Ismét Konkoly Zsófia lett az Év paraúszója

Úszás
2025.12.19. 16:56

Guinness-rekordot állított fel egy győri paraúszó

Úszás
2025.12.15. 14:16