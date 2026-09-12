Szombaton három érmet szereztek a mieink a paraúszó Eb-n

A magyar sportolók három érmet – két ezüstöt és egy bronzot – nyertek a paraúszó Európa-bajnokság szombati záró napján, a törökországi Kocaeliben.
A Magyar Paralimpiai Csapat közösségi oldal beszámolója szerint a háromszoros paralimpiai bajnok Konkoly Zsófia 100 méter háton az S9-es kategóriában, míg Száraz Evelin 100 méter mellen az SB6-os döntőben lett második.
Az utolsó magyar érdekeltségű fináléban Iván Bence volt érdekelt, aki ugyancsak 100 méter mellen az SB6-os kategóriában bronzérmesként zárt.
A kontinensviadalon 11 magyar úszó szerepelt, a küldöttség két arany-, hat ezüst- és öt bronzéremmel zárt.
Legfrissebb hírek
Paraúszó Eb: Illés Fanni bronzérmes
Úszás
2026.09.07. 21:30
Visszavonult minden idők legsikeresebb brit paralimpikonja
Úszás
2026.07.09. 10:18
Magyar érmek a paraúszók barcelonai világkupáján
Úszás
2026.03.24. 11:52
Ismét Konkoly Zsófia lett az Év paraúszója
Úszás
2025.12.19. 16:56
Guinness-rekordot állított fel egy győri paraúszó
Úszás
2025.12.15. 14:16