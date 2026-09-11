A magyarok két érmet nyertek pénteken a paraúszó Eb-n

A Magyar Paralimpiai Csapat közösségi oldal alapján a szám tokiói és párizsi paralimpiai bajnoka, Pap Bianka második lett 100 méter háton az S10-es kategóriában, míg a háromszoros paralimpiai bajnok Konkoly Zsófia a 400 méter gyors S9-es fináléjában ért harmadikként a célba.

Mindkettőjüknek ez a harmadik dobogós helyezése a mostani viadalon: korábban Pap 400 gyorson első, 200 vegyesen második lett, Konkoly pedig 100 méter pillangón győzött, 200 vegyesen harmadikként zárt.

A szombatig tartó Eb-n 11 magyar úszó szerepelt, illetve szerepel.