Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi NB I: Balatonfüreden nyert a Gyöngyös

2026.09.12. 20:13
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Fotó: Szabó Miklós
Címkék
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A Gyöngyös 35–33-ra nyert Balatonfüreden a férfi kézilabda NB I szombati játéknapján.

 

A Szigetszentmiklós hazai pályán 25–24-re legyőzte a Budai Farkasok csapatát – a győztes gólt Schmid Péter dobta 42 másodperccel a vége előtt –, az újonc Eger pedig hat találattal kikapott a NEKA otthonában.

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
Csurgói KK–PLER-Budapest 23–23 (12–11) 
Liqui Moly NEKA–Eger Eszterházy SzSE 28–22 (15–10) 
Balatonfüredi KSE–HE-DO B.Braun Gyöngyös 33–35 (19–17) 
Szigetszentmiklós KSK–Budai Farkasok-Rév 25–24 (12–13) 

Részletes jegyzőkönyv később... 

 

 

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