Férfi kézi NB I: Balatonfüreden nyert a Gyöngyös

A Gyöngyös 35–33-ra nyert Balatonfüreden a férfi kézilabda NB I szombati játéknapján.
A Szigetszentmiklós hazai pályán 25–24-re legyőzte a Budai Farkasok csapatát – a győztes gólt Schmid Péter dobta 42 másodperccel a vége előtt –, az újonc Eger pedig hat találattal kikapott a NEKA otthonában.
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
Csurgói KK–PLER-Budapest 23–23 (12–11)
Liqui Moly NEKA–Eger Eszterházy SzSE 28–22 (15–10)
Balatonfüredi KSE–HE-DO B.Braun Gyöngyös 33–35 (19–17)
Szigetszentmiklós KSK–Budai Farkasok-Rév 25–24 (12–13)
Részletes jegyzőkönyv később...
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