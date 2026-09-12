Férfi kézi NB I: Balatonfüreden nyert a Gyöngyös

A Szigetszentmiklós hazai pályán 25–24-re legyőzte a Budai Farkasok csapatát – a győztes gólt Schmid Péter dobta 42 másodperccel a vége előtt –, az újonc Eger pedig hat találattal kikapott a NEKA otthonában.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

Csurgói KK–PLER-Budapest 23–23 (12–11)

Liqui Moly NEKA–Eger Eszterházy SzSE 28–22 (15–10)

Balatonfüredi KSE–HE-DO B.Braun Gyöngyös 33–35 (19–17)

Szigetszentmiklós KSK–Budai Farkasok-Rév 25–24 (12–13)

Részletes jegyzőkönyv később...