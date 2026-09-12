Kiütéses győzelemmel jutott a férfi vízilabda MK döntőjébe a címvédő FTC

Elsőként a címvédő Ferencváros tette biztossá helyét a férfi vízilabda Benu Magyar Kupa fináléjában: a sorozatban kilencedik sikerükre hajtó zöld-fehérek a Komjádi uszodában zajló négyes döntő szombati első találkozóján 28–10-re győzték le a Kaposvárt, amely 13 év után jutott el újra a négy közé.
A zöld-fehérek 2022 óta egyetlen mérkőzésen sem kaptak ki Magyarországon, így hatalmas meglepetés lenne, ha nem Nyéki Balázs tanítványai emelhetnék a magasba a trófeát vasárnap.
A másik ágon 18.30-tól fővárosi rangadót játszik egymással a Vasas és a BVSC.
FÉRFI VÍZILABDA MAGYAR KUPA
NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST
ELŐDÖNTŐ
FTC-Telekom Waterpolo–Kaposvári VK 28–10 (9–1, 6–3, 7–3, 6–3)
KÉSŐBB
18.30: VasasPlaket–BVSC-Manna ABC
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