Kiütéses győzelemmel jutott a férfi vízilabda MK döntőjébe a címvédő FTC

A zöld-fehérek 2022 óta egyetlen mérkőzésen sem kaptak ki Magyarországon, így hatalmas meglepetés lenne, ha nem Nyéki Balázs tanítványai emelhetnék a magasba a trófeát vasárnap.

A másik ágon 18.30-tól fővárosi rangadót játszik egymással a Vasas és a BVSC.

FÉRFI VÍZILABDA MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST

ELŐDÖNTŐ

FTC-Telekom Waterpolo–Kaposvári VK 28–10 (9–1, 6–3, 7–3, 6–3)

KÉSŐBB

18.30: VasasPlaket–BVSC-Manna ABC