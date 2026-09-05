Úszás: öt kilométeren ötödik helyek a nyílt vízi junior-vb-n

Kreisz Bálint aranyat és Marosszéki Armand ezüstöt érő délelőtti úszása után a péntek délután dobogóhoz közeli magyar helyezéseket hozott a nyílt víziek Santa Fében zajló vb-jén, ahol a fiúk 5 kilométeres viadalát budapesti idő szerint este, a 14-15 éves leányok hasonló távjának küzdelmeit pedig még később, lapzártánk után rendezték meg az öt órával mögöttünk járó argentin városban.

A legfiatalabbaknál a fiúk ugrottak előbb vízbe, s a 42 tagú mezőnyben ott volt Pannonhalmi Lázár is, aki jó darabig remekül tartotta magát az élcsoportosok társaságában. Olyannyira, hogy fél távig csupán a végül nagy fölénnyel nyerő orosz Alan Noszov és az ezüstérmesként záró amerikai Sawyer Hansen volt nála előrébb. A hajrá szakaszában azonban már nem tudta tartani az érmes pozíciót és nagy csatában ugyan, de hátrébb szorult, miután török és dél-afrikai vetélytársa is valamivel gyorsabbnak bizonyult, így az UNI-Győr 15 éves versenyzője – a júliusi, sukorói Európa-bajnoki bronz után – világbajnoki ötödikként végzett Argentínában.

A lányok öt kilométeres vízi vetélkedőjében csapatunkból a ferencvárosi Barta Nóra és a szegedi Mérai Janka indult. Előbbi az utolsó kilométeren eredményesen zárkózott, s bár éremre nem volt valós esélye, úgy végzett ötödikként, hogy az amerikai Grace Gannon csak célfotóval előzte őt meg. Mérai a negyvenfős mezőnyben kilencedik lett.

A vb félidejében, vagyis két nap és hat versenyszám után mindenesetre igen jól állunk, hiszen az éllovas Oroszország (3 arany, 2 ezüst) mögött és Olaszország (1 arany) előtt a második helyet foglaljuk el az éremtáblázaton (2 arany, 1 ezüst, 1 bronz).

(Kiemelt képen: Barta Nóra Forrás: MÚSZ)