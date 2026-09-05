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Nyílt vízi úszás: Kárpáti Máté arany után vb-bronzot szerzett

Jancsó Kornél utanpotlassport.huJancsó Kornél utanpotlassport.hu
2026.09.05. 17:33
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utánpótlás nyílt vízi úszás utánpótlássport
Kárpáti Máté a 10 km aranyérme után szombaton bronzot érdemelt ki a fiúk 3 kilométeres egyenes kieséses versenyében a nyílt vízi úszók argentínai junior-világbajnokságán.

Immár két medált tudhat a magáénak az UTE kitűnősége, Kárpáti Máté a juniorok argentínai korosztályos nyílt vízi vébéjén, ahol a nyitónapi diadal, a 10 kilométeres szám megnyerése után a harmadik napon harmadikként végzett az egyenes kieséses viadalon, a 3 kilométeres KO-versenyben.

Magyarovits Zoltán tanítványa Santa Fében semmit nem bízott a véletlenre, s a két részre osztott 66 fős mezőnyben már az 1500 méteres nyitó etapját kiváló teljesítménnyel tudta le: saját – 33 szereplőt felvonultató – futamából másodikként biztosította helyét a legjobb húsz között. Az 1000 méteres második szakaszban még gyorsabb volt, olyannyira, hogy

a legjobb idővel jutott be a már csak 10 résztvevős döntőbe.

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Az 500 méteres sprintversenynek megfelelő fináléban a magyar fiú mellett még ketten tűntek ki sebességükkel: a francia Ethan Parker, aki végül világbajnokként csapott célba, a szintén 19 éves görög Vaszileosz Kakulakisz, aki ezüstérmes lett, s a tőlük alig lemaradó, 17 esztendős Kárpáti Máté, aki

hét tized másodperccel végzett a győztes mögött, vagyis hajszál választotta el az újabb elsőségtől.

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Persze a bronzéremért is megilleti őt minden dicséret.

A KO-s versengés másik magyar indulója, a pénteken 7,5 kilométeren világbajnok Kreisz Bálint a második futamban rajtolt, szintén 33 fős mezőnyben. A Ferencváros 17 évese a 14. időt érte el, így neki nem jött össze a továbbjutás.

(Kiemelt képünkön: Kárpáti Máté arany után bronzérmet kapott a nyakába Forrás: musz.hu)

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