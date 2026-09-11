Nemzeti Sportrádió

Kikapott a Szlovéniától a magyar női válogatott a 3x3-as kosárlabda Eb-n

2026.09.11. 16:50
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Fotó: Török Attila, archív
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A magyar női válogatott első mérkőzésén kétpontos vereséget szenvedett a szlovénoktól az antwerpeni 3x3-as kosárlabda Európa-bajnokság pénteki nyitónapján.

A két csapat júniusban, a Kassán rendezett Eb-selejtezőtornán már találkozott egymással, akkor a magyarok 21-14-re diadalmaskodtak.

Az Eb-mezőnyt alkotó négy trióból az első két-két gárda jut tovább a negyeddöntőbe, ahol már egyenes kieséses rendszerben folytatódik a küzdelem.

A Jakab Máté szövetségi kapitány irányította, Böröndy Vivien, Tóth Franka, Szabó Fanni, Papp Dia összeállítású együttes este az olimpiai ezüstérmes, 2024-ben Európa-bajnok spanyolokkal találkozik.

Tavaly a koppenhágai kontinensviadalon a Szerencsés Tamara, Budácsik Dorottya, Laufer Gabriella, Tenyér Zsófia összetételű csapat előbb legyőzte a briteket, majd alulmaradt az akkor címvédő spanyolokkal szemben, a negyeddöntőben pedig sima vereséget szenvedett a világbajnok - és a dániai Eb-t megnyerő - hollandoktól, és nyolcadikként zárt.

KOSÁRLABDA
3X3-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTWERPEN
NŐK, B-CSOPORT
1. FORDULÓ
Magyarország–Szlovénia 17–15
2. FORDULÓ
19.45: Magyarország–Spanyolország

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