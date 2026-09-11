Kiengedték a kórházból a Dortmund fiatal játékosát

A német klub azt közölte, hogy a 18 éves középpályás keringési problémákkal küzdött. A játékos a 23. percben jelezte, hogy nincs jól, majd ápolás után hordágyon hagyta el a játékteret. Később kórházba kellett szállítani.

Karecasz édesanyja egy újságnak azt mondta, hogy fiánál dehidratáció vezetett a rosszulléthez.

A fiatal futballista, aki a nyáron a Genktől érkezett a Dortmundhoz, várhatóan kihagyja a hétvégi, Paderborn elleni hazai bajnokit.

A keddi BL-találkozót a németek nyerték 3–2-re, a vendégek kapuját Gulácsi Péter védte.