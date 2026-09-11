Győzelemmel hangolt a dél-koreai döntőre

Nemrégiben győzött a Szavanna Trail huszonhárom kilométeres távján, bízott ebben a jó eredményben?

Korábban még soha nem futottam ezen a versenyen, csak kontrollfutóként – mondta a Csupasportnak Posztós Kitti. – Egyrészt nem véletlen a Szavanna Trail kifejezés, itt szinte mindig hatalmas a meleg, másrészt eléggé gyorsnak tűnt a pálya. Külön nem készültem a versenyre, hiszen alapvetően ennél technikásabb pályákon versenyzem. Mindennek ellenére nagyon jól éreztem magam, a célom az volt, hogy dobogó közelében legyek, ugyanis októberben Dél-Koreában rendezik a Golden Trail World Series Grand Finalét, ahová mindenképpen kvalifikálni szerettem volna magam. Szerencsére a Császta Trail és a Börzsöny Trail után a Szavanna Trail-en is nyertem, így ott lehetek a dél-koreai döntőben.

Fotó: Trailrun, Szavanna Trail (Szabó Áron)

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Habár nagyon meleg volt már a rajttól, azt éreztem, hogy az elejétől kezdve jól ment a futás. Nem éreztem semmiféle problémát, a lábaim vittek előre rendesen. Saját tempóban futottam az első helyen a fiúkkal, amikor tizennégy kilométer környékén rosszul lettem.

Pár éve volt egy szívműtétem, aminek még néha vannak utózöngéi, most is ezt éreztem a mellkasomon. Szédültem, így inkább sétáltam egy kicsit, pihentem.

Szerencsére jobban lettem, az utolsó néhány kilométeren pedig már nem volt baj. Ugyan aggódtam, hogy utolérnek, de sikerült akkora előnyt gyűjtenem, hogy kitartott a célig. Szerencsére a versenyközpontban sem voltak már egészségügyi problémáim.

Nem fordult meg a fejében, hogy feladja a versenyt?

Nem. Miután egy keveset sétáltam, jobb lett a helyzet, így igyekeztem visszafogottabb tempóban beérni a célba. Ettől függetlenül próbáltam figyelni magamra, és ha érzem, hogy rossz, kiálltam volna. Az egészségem a legfontosabb.

Fotó: Trailrun, Szavanna Trail (@bengab01)

Lassan jön a dél-koreai döntő.

Október végén a dél-koreai döntőben teljesen más pálya vár rám, mint ami itthon megszokott. Azt tudom, hogy huszonöt kilométer, 2200 méter szintemelkedéssel, mely tartalmaz jócskán meredek emelkedőket és lejtőket is. Eléggé technikás pálya vár ránk. Igyekszem a lehető legjobban felkészülni, és mivel Ausztriában élek, a technikás helyeken való edzésekre könnyű megoldást találnom. Addig is minél hosszabbakat szeretnék futni sok szintemelkedéssel. Azonban lesz még egy Skyrunning világbajnokságom is szeptemberben a spanyolországi La Gomerában, ahol egy vertikált futok majd. Amíg kint vagyok, addig is a lehető legtöbbet szeretnék edzeni, ugyanis ott is kiválóak a lehetőségek a terepviszonyokat tekintve.