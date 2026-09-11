Nemzeti Sportrádió

Rátgéber László: Szenzációs teljesítmény, az összes vb-meccsből profitáltunk

R. D. P.R. D. P.
2026.09.11. 17:58
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Rátgéber László (Fotó: Nemzeti Sport, archív)
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Nemzeti Sportrádió Rátgéber László magyar női kosárlabda-válogatott női kosárlabda-világbajnokság
Rátgéber László kosárlabda-szakember a Nemzeti Sportrádióban értékelte a magyar női válogatott világbajnokságon elért eredményeit és teljesítményét.

Mint beszámoltunk róla, a magyar válogatott számára a negyeddöntő jelentette a végállomást a női kosárlabda-világbajnokságon. Nemzeti csapatunk 40 év után jutott be a legjobb nyolc közé vb-n, Rátgéber László mesteredző erről a következőképpen fogalmazott a Nemzeti Sportrádióban. 

„Próbáltam úgy nézni ezt a vb-t, mint egy sportszerető ember, de őszintén bevallom, hogy sportszakemberként is elkezdtem élvezni a mérkőzéseket, mert ez egy kiemelkedő produktum volt, a lányok szenzációs teljesítményt nyújtottak. Nyilvánvalóan a három győzelem hozta a történelmi sikert. Elsőre ijesztő lehet a franciák és az amerikaiak elleni nagy különbségű vereség, de vertek ők meg másokat is harminc ponttal, és az ilyen mérkőzésekből, amelyeken az egyik fél negyven-ötven ponttal nyer, általában a vesztes csapat is tud profitálni.”

„Boldog voltam, amikor láttam a játékosok viselkedését, testbeszédét és a kommunikációjukat. A franciák elleni meccs után jó volt hallani, hogy nem esett jól nekik a pofon, kicsit rossz mentalitással mentünk bele, hogy holnap jön a fontos meccs, de ez meg segített, és ott megnyugodtam, és éreztem, hogy tudják a lányok, mi a dolguk másnap” – mondta Rátgéber.

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Nemzeti Sportrádió Rátgéber László magyar női kosárlabda-válogatott női kosárlabda-világbajnokság
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