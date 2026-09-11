Vízilabda BL: visszatér Belgrádba a négyes döntő

Jövőre Belgrádban rendezik meg a férfi és a női vízilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjét.
A sportág egyik csúcseseményének idén nyáron – első alkalommal – egy hétvégén Málta adott otthont, a férfiaknál a Ferencváros bronzérmesként zárt, míg a zöld-fehérek női csapata ezüstérmes lett.
Az európai szövetség a pénteki közleményében felidézte, hogy a szerb fővárosban 2021 és 2023 között rendezték a férfiak, akkor még nyolcas döntőjét, s mind a három alkalommal az olasz Pro Recco diadalmaskodott, amely így a sportág történetének második triplázó csapata lett.
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