Nemzeti Sportrádió

Vízilabda BL: visszatér Belgrádba a négyes döntő

2026.09.11. 16:22
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Fotó: Dömötör Csaba
Címkék
Belgrád vízilabda Bajnokok Ligája Málta
Jövőre Belgrádban rendezik meg a férfi és a női vízilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjét.

A sportág egyik csúcseseményének idén nyáron – első alkalommal – egy hétvégén Málta adott otthont, a férfiaknál a Ferencváros bronzérmesként zárt, míg a zöld-fehérek női csapata ezüstérmes lett.

Az európai szövetség a pénteki közleményében felidézte, hogy a szerb fővárosban 2021 és 2023 között rendezték a férfiak, akkor még nyolcas döntőjét, s mind a három alkalommal az olasz Pro Recco diadalmaskodott, amely így a sportág történetének második triplázó csapata lett.

Belgrád vízilabda Bajnokok Ligája Málta
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