Vizes Eb: orosz csapatarany a szinkronúszók akrobatikus számában

Az orosz csapat lett az aranyérmes a szinkronúszók akrobatikus számában a párizsi vizes Európa-bajnokság szerdai versenynapján. A semleges színekben szereplő nyolcas több mint 2.5 ponttal előzte meg a spanyol együttest. A harmadik helyen az olasz egység zárt.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS

Szinkronúszás

Csapat akrobatikus kűr

1. Oroszország (semleges színekben, Majja Dorosko, Jekatyerina Kosszova, Jelizaveta Minajeva, Valerija Plehanova, Jelena Sabanova, Jevelina Szimonova, Jelizaveta Szmirnova, Olga Tyutyunyik) 244.8221 pont

2. Spanyolország (Cristina Arambula Casares, Meritxell Ferre Gaset, Marina Garcia Polo, Dennis Gonzalez Boneu, Lilou Lluis Valette, Paula Ramirez I Ibanez, Sara Saldana Lopez, Iris Tio Casas) 242.2428

3. Olaszország (Beatrice Andina, Valentina Bisi, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Giorgia Lucia Macino, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice) 219.2545

