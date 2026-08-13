Nemzeti Sportrádió

Úszás: megdöntötte a 4x100-as világcsúcsot az Egyesült Államok vegyes nemű vegyesváltója

2026.08.13. 08:51
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Az aranyérmes vegyesváltó (Fotó: Getty images)
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úszás Gretchen Walsh világcsúcs
Megdöntötte a 4x100-as világcsúcsot az Egyesült Államok vegyes nemű vegyesváltója a Csendes-óceáni úszóbajnokság szerdai versenynapján, a kaliforniai Irvine-ban.

A nemzetközi szövetség honlapja szerint a hátúszó Will Modglin, a mellúszó Van Mathias, a pillangózó Gretchen Walsh és a gyorsúszó Kate Douglass négyes 3:36.70 perc alatt teljesítette a távot. Az eddigi rekordot is az amerikaiak tartották, akik két évvel ezelőtt 3:37.43 perc alatt értek célba, és a mostanihoz hasonlóan akkor is a két férfi kezdett, majd a két női versenyző fejezte be a futamot.

A tavaly nyári világbajnokságon az Egyesült Államok nem jutott be a döntőbe ebben a számban, mivel előfutamában 3:44.50-et úszott és a tizedik helyen végzett.

 

úszás Gretchen Walsh világcsúcs
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