Úszás: megdöntötte a 4x100-as világcsúcsot az Egyesült Államok vegyes nemű vegyesváltója

A nemzetközi szövetség honlapja szerint a hátúszó Will Modglin, a mellúszó Van Mathias, a pillangózó Gretchen Walsh és a gyorsúszó Kate Douglass négyes 3:36.70 perc alatt teljesítette a távot. Az eddigi rekordot is az amerikaiak tartották, akik két évvel ezelőtt 3:37.43 perc alatt értek célba, és a mostanihoz hasonlóan akkor is a két férfi kezdett, majd a két női versenyző fejezte be a futamot.

A tavaly nyári világbajnokságon az Egyesült Államok nem jutott be a döntőbe ebben a számban, mivel előfutamában 3:44.50-et úszott és a tizedik helyen végzett.