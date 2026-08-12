Nemzeti Sportrádió

Groningenbe igazol Csinger Márk – sajtóhír

V. H. L.V. H. L.
2026.08.12. 23:10
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Csinger Márk (elöl) vasárnap már a holland bajnokságban lép pályára? (Fotó: Kovács Péter)
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ETO FC FC Groningen Csinger Márk átigazolás
A holland RTV Noord értesülése szerint az FC Groningen csapatánál folytatja a pályafutását Csinger Márk, az ETO FC egyszeres magyar válogatott középhátvédje.

A holland RTV Noord gyakorlatilag tényként közli: az FC Groningen megszerezte az ETO FC Győr magyar válogatott középső védőjét, Csinger Márkot. A portál szerint a 23 éves játékos ideális lenne a zöld-fehér csapat védelmének megerősítésére, mivel a frissen igazolt Malcolm Jeng még sérüléséből lábadozik, és a múlt hétvégi, Utrecht elleni mérkőzésen Marco Rente is megsérült, így a magyar futballista megszerzése jelentősen enyhítené Dick Lukkien vezetőedző gondjait.

A Nemzeti Sporthoz és a csakfoci.hu-hoz hasonlóan az RTV Noord is úgy tudja: Csinger kihagyhatja a győriek Riga FC elleni Konferencialiga-selejtező-visszavágóját, hogy a napokban orvosi vizsgálatra és szerződésének aláírására csatlakozzon a holland együtteshez, amelynek színeiben már a vasárnapi, ADO Den Haag elleni idegenbeli bajnokin bemutatkozhat.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: Leon Balogun (nigériai, Arisz Limassol – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Modou Lamin Marong (gambiai, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)
Kölcsönbe érkezők: Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby IF – Svédország)
Kölcsönből visszatérők: Urblík Norbert (magyar-szlovák, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Mamadou Barry (szenegáli, Union Saint-Gilloise – Belgium), Marc Giger (svájci-kameruni, Union Saint-Gilloise – Belgium), Rodrigo López (mexikói, Pumas UNAM – Mexikó), Keylor Navas (Costa Rica-i, Pumas UNAM – Mexikó), Yaakobishvili Antal (Girona FC – Spanyolország) 
Távozók: Ledio Beqja (albán, Egnatia – Albánia, legutóbb kölcsönben Dinamo City – Albánia), Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Farkas Balázs (BVSC-Zugló, kölcsön után végleg), Senna Miangué (belga, Aktobe – Kazahsztán, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: Csorba Noel (FC Ajka), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, FK Radnicski 1923 – Szerbia)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Schön Szabolcs (Stoke City – Anglia; Lecce, Modena – Olaszország; Darmstadt – Németország), Tóth Rajmund (Bröndby – Dánia, 1. FC Nürnberg – Németország), Csinger Márk (Groningen – Hollandia)

ETO FC FC Groningen Csinger Márk átigazolás
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