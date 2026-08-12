Groningenbe igazol Csinger Márk – sajtóhír

A holland RTV Noord gyakorlatilag tényként közli: az FC Groningen megszerezte az ETO FC Győr magyar válogatott középső védőjét, Csinger Márkot. A portál szerint a 23 éves játékos ideális lenne a zöld-fehér csapat védelmének megerősítésére, mivel a frissen igazolt Malcolm Jeng még sérüléséből lábadozik, és a múlt hétvégi, Utrecht elleni mérkőzésen Marco Rente is megsérült, így a magyar futballista megszerzése jelentősen enyhítené Dick Lukkien vezetőedző gondjait.

A Nemzeti Sporthoz és a csakfoci.hu-hoz hasonlóan az RTV Noord is úgy tudja: Csinger kihagyhatja a győriek Riga FC elleni Konferencialiga-selejtező-visszavágóját, hogy a napokban orvosi vizsgálatra és szerződésének aláírására csatlakozzon a holland együtteshez, amelynek színeiben már a vasárnapi, ADO Den Haag elleni idegenbeli bajnokin bemutatkozhat.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: Leon Balogun (nigériai, Arisz Limassol – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Modou Lamin Marong (gambiai, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)

Kölcsönbe érkezők: Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby IF – Svédország)

Kölcsönből visszatérők: Urblík Norbert (magyar-szlovák, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Mamadou Barry (szenegáli, Union Saint-Gilloise – Belgium), Marc Giger (svájci-kameruni, Union Saint-Gilloise – Belgium), Rodrigo López (mexikói, Pumas UNAM – Mexikó), Keylor Navas (Costa Rica-i, Pumas UNAM – Mexikó), Yaakobishvili Antal (Girona FC – Spanyolország)

Távozók: Ledio Beqja (albán, Egnatia – Albánia, legutóbb kölcsönben Dinamo City – Albánia), Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Farkas Balázs (BVSC-Zugló, kölcsön után végleg), Senna Miangué (belga, Aktobe – Kazahsztán, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Kölcsönbe távozók: Csorba Noel (FC Ajka), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, FK Radnicski 1923 – Szerbia)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Schön Szabolcs (Stoke City – Anglia; Lecce, Modena – Olaszország; Darmstadt – Németország), Tóth Rajmund (Bröndby – Dánia, 1. FC Nürnberg – Németország), Csinger Márk (Groningen – Hollandia)