Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: szűkösen, de megnyerte a Real Madrid a La Liga-főpróbát

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.08.12. 23:01
Vinícius ezúttal már kezdett a Real Madridban (Fotó: Getty Images)
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Real Madrid felkészülés Deportivo La Coruna
A Real Madrid 1–0-ra legyőzte a La Liga-újonc Deportivo La Corunát felkészülési labdarúgó-mérkőzésen, szerdán.

 

La Liga-főpróba volt ez, hiszen a spanyol élvonal már ezen a hétvégén indul, igaz, a Real Madrid számára egyelőre nem. Azok után, hogy a Ferencváros ellen a Groupama Arénában még a kispadon kezdett Vinícius Júnior, ezúttal José Mourinho már a kezdő tizenegybe jelölte a hosszabbító brazil sztárszélsőt, s játszott is 71 percet. 

A két csapat csak az őszi szezon második felében találkozik egymással, így volt esély ténylegesen felvenni a ritmust anélkül, hogy bárki komolyabb taktikai fortélyokat mutatott volna a másiknak – a Deportivo hosszú idő után jutott vissza ismét az élvonalba. 

A meccset a Real Madrid végül a marokkói válogatott vezéreként világbajnoki negyeddöntőig jutó Brahim Díaz góljával döntötte el az első félidő 46. percében. Kylian Mbappé vagy éppen Yan Diomandé még nem volt ott a keretben.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Deportivo La Coruna (spanyol)–Real Madrid (spanyol) 0–1 (B. Díaz, 45+1.)  
REAL MADRID: Lunyin – Dumfries (Alexander-Arnold, a szünetben), Rüdiger, Huijsen, Carreras (L. Fati, 90.) – B. Silva (Ciria, 86.), Camavinga – Brahim Díaz (Rivas, a szünetben), Güler (Valverde, a szünetben), Vinícius Jr. (Cestero, 71.) – Endrick (Espí, a szünetben). Vezetőedző: José Mourinho. 

 

Real Madrid felkészülés Deportivo La Coruna
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