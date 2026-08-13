Gavriel Kanikovszki: Elég erős a keretünk a továbbjutáshoz
NEM FELTÉTLENÜL azzal emelkedik ki a mezőnyből, hogy tíz kilométernél is többet fut a meccseken. Gavriel Kanikovszki úgy irányítja a Ferencvárost a középpályán, hogy szinte mindig megjátszható, területet keres, összeköti a csapatrészeket, megszerzi és jó helyre továbbítja a labdát.
A Górnik Zabrze elleni Európa-liga-selejtezős párharc első, Corbu Máriusz góljával 1–0-ra megnyert budapesti mérkőzésén is ő szabott fazont a magyar bajnoki ezüstérmes játékának sallangmentes és hasznos futballjával. Vallja, hogy a saját érdeknél mindig fontosabb a csapaté.
„Szeretem, ha benne vagyok a játékban és hatással lehetek rá. Nem szoktam el-eltűnni tíz percre, hogy várjam a megfelelő pillanatot a villanásra. Szeretek visszalépni a labdáért, megfordulni, területet nyitni. Nekem ez a futball öröme is. Minél többet vagyok játékban, annál jobban érzem magam. A Górnik elleni első mérkőzésen keményen meg kellett dolgoznunk azért az egy gólért is, meglátjuk, hogyan alakul a visszavágó. Az biztos, hogy nehéz feladat vár ránk, hiszen a lengyelek Budapesten remekül védekeztek és veszélyesen támadtak, azonban nálunk az előny, s ez meghatározhatja a visszavágó forgatókönyvét.”
Az egygólos különbség elég ahhoz, hogy a Górniknak kelljen többet kockáztatnia, de kevés ahhoz, hogy a Ferencváros biztonságban érezze magát.
„Okosan, türelmesen kell futballoznunk, a keretünk van annyira erős, hogy sikerrel vegyük ezt az akadályt is. Fontos, hogy védekezésből minél hamarabb jussunk el az ellenfél kapujáig, elöl megvannak ehhez a gyors futballistáink.”
Ha továbbjut az FTC, a török Trabzonsporral játszik az Európa-liga-alapszakaszért, egyúttal biztossá válik, hogy legrosszabb esetben is Konferencialiga-főtáblás lesz az ősszel. Ha viszont kiesik a Górnikkal szemben, a francia Monacóval kell megmérkőznie a Kl-alapszakaszért.
Óriási tehát a tét.
Gavriel Kanikovszki pontosan tudja, milyen érzés, amikor a nemzetközi kupaálom egyik pillanatról a másikra szertefoszlik. Az előző idényben a Ferencváros a Braga elleni 2–0-s hazai győzelem után hitt az El-negyeddöntőbe jutásban, ám Portugáliában 4–0-ra kikapott, így kiesett.
„Sajnáltuk, hogy így alakult, de ellenfelünk jobb volt a visszavágón.”
Ez is sokat elárul a 28 esztendős középpályásról: nem keres kifogást, nem magyarázkodik.
Ra’ananában, Tel-Aviv közelében született és nőtt fel vallásos családban. Szülei, Ari és Robin Dél-Afrikából költöztek Izraelbe, rokonságának egy része ma is Johannesburg környékén él. A hit és a család természetesen meghatározta gyerekkorát, a futball pedig az iskola után jószerével minden szabad percét kitöltötte. A játékból aztán szenvedély lett.
„Egyre inkább erősödött bennem az érzés, hogy igen, ezt szeretném csinálni, és hajlandó vagyok érte sokat és keményen dolgozni.”
A Hapoel Ra’anana utánpótlásából a Maccabi Tel-Aviv akadémiájára került, a felnőttcsapatig azonban rögös úton jutott el. Futballozott kölcsönben a Hapoel Petah Tikvában és a Hapoel Akréban, majd a Maccabi Netanja labdarúgója lett, onnan 2021-ben igazolta vissza a tel-avivi klub.
„Amikor fiatalon kölcsönadnak, azt csalódásként vagy lehetőségként éljük meg. Nos, én lehetőségként tekintettem rá. Az akadémián mindig próbáltam a legjobbat nyújtani, később is ugyanez volt jellemző rám, a kölcsönadások miatt pedig nem szomorú voltam, hanem inkább motiváltak.”
Nem sokkal a 28. születésnapja előtt, tavaly állt először légiósnak, a Ferencváros játékosa lett Robbie Keane vezetőedzőnél, akivel előzőleg a Maccabi Tel-Avivnál dolgozott együtt, s bajnokságot nyertek.
„Egész életemben Izraelben játszottam, korábban nem adódott lehetőségem külföldre igazolni. A futballban a munka mellett szerencse is kell az előrejutáshoz. Nekem az egyik ilyen pillanat az volt, amikor Robbie Keane felhívott. Szenzációs pályafutással büszkélkedő, világklasszis korábbi csatár keresett meg, aki látott bennem fantáziát – nos, ez jelentős elismerés volt nekem. Tudta, mire vagyok képes, én pedig szeretem a kihívásokat.”
Robbie Keane időközben távozott a Magyar Kupa-címvédőtől, az izraeli légiós szerepe azonban nem változott. Borbély Balázs vezetőedző csapatában is ő szabja meg a középpálya ritmusát, és Zabrzéban megint arra készül, amit a legjobban szeret: elkérni a labdát és hatással lenni a játékra.
A Fradinak nem csupán őriznie kell csütörtökön az egygólos előnyt Lengyelországban, hanem céltudatosan futballozva kihasználnia a kínálkozó lehetőségeit – az őszi európai főtáblás szereplés érdekében.
A legutóbbi, vasárnapi bajnoki mérkőzésén nem csupán három ponttal gazdagodott Radomban aratott győzelmével a Górnik Zabrze: a Dziennik Zachodni újság öt olyan tanulságot emelt ki a 3–1-es sikerből, ami a Ferencváros elleni Európa-liga-párharc csütörtöki visszavágója kapcsán is érdekes lehet.
Az első és leglátványosabb elem Peter González berobbanása. A Real Madridnál nevelkedő dominikai szélső első lengyel bajnokiján két gólt szerzett, és a lap szerint jelenléte Sondre Liseth játékát is felszabadította – a nagy vizsga persze a Ferencváros ellen következik.
A második tanulság nehezebben mérhető, mégis fontos: a Górnik visszakaphatta az önbizalmát, hiszen a Fenerbahce és a Ferencváros elleni kupameccs után ráfért egy olyan este, amikor ismét diktálhatta a tempót. Harmadik pontként a magas letámadás hatékonyságát emelték ki – amíg a zabrzeiek agresszívan támadták az ellenfél labdakihozatalát, uralták a mérkőzést, amikor pedig visszább húzódtak, rögtön sebezhetőbbé váltak. Ehhez kapcsolódik a negyedik tanulság: a védelem továbbra sem hibátlan, a radomiak tizenegyesét megelőző jelenetsor erre tökéletesen rámutatott.
Az ötödik következtetés Michal Gasparík vezetőedzőnek lehet kellemes: a csütörtöki, budapesti mérkőzéshez képest hat helyen megváltoztatott kezdőcsapat is működött. A cserék és az új emberek egyaránt bizonyították, lehet rájuk számítani, az El-visszavágón tehát nemcsak frissebb, hanem valamivel kiszámíthatatlanabb Górnik fogadhatja a magyar rekordbajnokot.
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Nem bajnoki ág
Csütörtök, 19.00: Górnik Zabrze (lengyel)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Az első mérkőzésen: 0–1