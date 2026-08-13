Emil Nielsen: „Csak a győzelem számít. Semmi más nem érdekel”

AZ ÚJ IDÉNY EGYIK LEGNAGYOBB európai átigazolási híre a dán kapus, Emil Nielsen klubváltása volt, aki négy év után hagyta el Barcelonát. Még nincs 30 éves, de pályafutása során már mindent megnyert, olimpiai, világ- és Európa-bajnokként, valamint kétszeres Bajnokok Ligája-győztesként, a világ jelenlegi legjobb kapusaként hagyta el a katalán klubot, és találta meg új céljait Veszprémben

„Már tényleg mindent megnyertem, de sportolóként fontos nekem, hogy motivált maradjak, és évről évre új célokat tudjak kitűzni magam elé. Még akkor is, ha ez egyre nehezebb, szinte már lehetetlen feladat – mondta lapunknak a 29 éves kapus. – És itt a következő: új csapatom, a Veszprém még sohasem nyerte meg a Bajnokok Ligáját. Nem mondom, hogy ez valami átok, mert tényleg nagyon nehéz megnyerni ezt a trófeát, de ha részese lehetnék egy ilyen klubtörténelmi sikernek, az tényleg sokat jelentene nekem. Ez nagyon motivál, és az egyik legfőbb oka volt annak, hogy ide jöttem. Emellett azt látom ebben a csapatban, hogy a jövőbe mutat, kiváló a felépítése, és a világ egyik legjobb edzője vezet minket. Szóval, amikor a váltás mellett döntöttem, nem voltak nagy kétségeim. Képzelje csak el, ha a Veszprémmel megnyernénk a Bajnokok Ligáját! Elképesztő lenne, az egész város megőrülne.”

Emil Nielsen a magyar klubról már sokat hallott, hiszen többször is játszott ellene a Bajnokok Ligájában, és annyi emléke megmaradt a Veszprém Arénáról, hogy ellenfélként mindig idegesek voltak, mielőtt pályára léptek. Nem is kellett soha csalódniuk, mert mindig fantasztikus volt a hangulat, a meccsek pedig izgalmasak.

Más kérdés, hogy a teljesítményén ez az izgalom sosem látszott meg, a hatvan perc alatt mindig több mint tíz védés fűződött a nevéhez, ami rendre 30-40 százalékos hatékonysággal párosult, ez a szám a legjobb kapusok között is kiemelkedő. De az, hogy ez az elmúlt években így alakult, nemcsak a kemény munkának, hanem a profi gondolkodásmódjának is köszönhető.

„Mindenáron nyerni akarok, amit remélem, a csapattársaim is hamarosan érezni fognak rajtam, és ugyanazt a vágyat érzik majd, mint én – fogalmazott Nielsen, akinek poszttársa a svéd Mikael Appelgren lesz az új idényben. – Szeretem ösztönözni a csapattársaimat. Persze néha s...fej is tudok lenni, de ha a csapatnak arra van szüksége, akkor az leszek. Ha viszont egy kedves srácra van szükség, megpróbálok az lenni. Ezt az egyensúlyt nagyon nehéz megtalálni, és már beszéltem is néhány társammal, ha túl messzire mennék, akkor szóljanak rám…”

A 29 éves dán játékos az elmúlt években vitathatatlanul a világ legjobb kapusa lett, számos fórumon elismertek már, és a teljesítménye meghatározó volt együttesei sikereiben, Barcelonában és a dán válogatottban is, az elmúlt években kiemelkedően eredményes volt mindkettővel. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy Emil Nielsennek meg kell küzdenie azzal a hatalmas elvárással is, amit Veszprémben támasztanak vele szemben: hogy segítségével végre Európa tetejére kerülhessen a klub.

„Nekem csak a győzelem számít. Semmi más nem érdekel – tette hozzá rezzenéstelen arccal a játékos. – Éppen ezért mások elvárása nálam nem jár semmilyen extra nyomással, csak amennyi ilyenkor normális, bár szerintem az érkezésemmel a csapattal szemben is nagyobb lett a várakozás. Úgy fogalmaznék, hogy nem érzek nyomást, mert nem is érdekel. Én is szoktam dühös vagy mérges lenni, ha egy-egy mérkőzés vagy helyzet nem úgy alakul, ahogy terveztem, de amíg a csapat nyer, addig én is elégedett vagyok.”

Az Építők augusztus 12-én indult el edzőtáborozni Spanyolországba, ahol két felkészülési tornán is részt vesz, előbb Pontevedrában, majd Santanderben, első ellenfele 13-án, csütörtökön 19 órától a Club Cisne Balonmano lesz. A csapat augusztus 23-én érkezik haza.